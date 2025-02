Ferrari: nuova livrea e obiettivi ambiziosi per la stagione 2025

Ferrari inaugura la sua terza stagione nel FIA World Endurance Championship (WEC) svelando la livrea 2025 delle due 499P che gareggeranno con il team ufficiale Ferrari – AF Corse. La colorazione mantiene il classico rosso, abbinato al Giallo Modena, con un design moderno che valorizza le linee della vettura, omaggiando l'estetica dei prototipi anni settanta.

FERRARI WEC: CONFERMATI I DUE EQUIPAGGI

Gli equipaggi sulle due vetture restano invariati: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen sulla #50; Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi sulla #51. La 499P 2025 utilizzerà la stessa configurazione tecnica adottata nella seconda parte della stagione precedente, con affinamenti mirati a migliorarne affidabilità e prestazioni.

Il motore ibrido abbina un V6 biturbo a un sistema ERS, sottolineando il legame tra tecnologia da corsa e vetture stradali Ferrari. L'obiettivo per il 2025 è ambizioso: vincere i titoli mondiali Costruttori e Piloti, puntando a confermarsi protagonisti anche alla 24 Ore di Le Mans conquistata nelle ultime due edizioni prima dalla 499P #51 e poi dalla #50. L'esordio stagionale è previsto il 28 febbraio in Qatar.

FERRARI WEC: COLETTA PUNTA AI TITOLI IRIDATI

Gli obiettivi ambiziosi della Ferrari per la nuova stagione del WEC sono stati confermati da Antonello Coletta, capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti: ''Il 2025 ci vedrà per il terzo anno consecutivo protagonisti nella top class del FIA WEC con l’obiettivo di consolidare i buoni risultati ottenuti finora e soprattutto di essere ancora più consistenti e continui. Nel corso delle precedenti stagioni abbiamo avuto degli alti e bassi dovuti al fatto che nel 2023 eravamo all’esordio e che nel 2024 la squadra doveva continuare a progredire all’interno di una categoria nuova per noi. Abbiamo continuato questa fase di apprendimento e in questa stagione 2025 mi auguro di poter essere protagonisti per puntare al successo del campionato del mondo''.

Parlando del percorso di apprendimento della Ferrari sulla 499P, Coletta ha aggiunto: ''Credo che abbiamo fatto un passo in avanti molto importante, in particolare, nella conoscenza tecnica della vettura. Ricordo infatti che lo sviluppo tecnico della 499P è avvenuto in tempi molto rapidi e serrati, prima del debutto in gara nel 2023: se avessimo avuto più tempo all’inizio avremmo potuto velocizzare questa fase di apprendimento, che invece abbiamo continuato durante le gare delle stagioni 2023 e 2024. Abbiamo quindi migliorato sia la conoscenza della vettura sia tutte le operazioni, in pista e a Maranello, dando prova di un percorso di crescita globale''.

FERRARI WEC: GLI INTERVENTI SULLA 499P

Anche se la configurazione tecnica della 499P rimane al momento la stessa della seconda parte del 2024, il lavoro della Ferrari sulla sua hypercar è proseguito anche nel corso dell'inverno. A spiegare su cosa ci si è concentrati è stato Ferdinando Cannizzo, capo di Ferrari Endurance Cars: ''Abbiamo lavorato non solo sulla vettura, ma anche su tutti gli strumenti di lavoro. Sulla vettura, già dalla seconda metà del 2024, abbiamo effettuato numerosi interventi all’interno di quanto consentito dal regolamento. Metà di questi interventi sono dedicati al miglioramento dell’affidabilità, circa un quarto agli adeguamenti regolamentari, mentre per la restante parte abbiamo cercato di ottimizzare le aree nelle quali abbiamo individuato dei gap di prestazione rispetto agli avversari. Nel 2025, pur non introducendo dei joker, le aree di miglioramento sono numerose. Durante la pausa invernale abbiamo lavorato molto per allargare la finestra di set-up, valutando nuove filosofie che sono orientate a uno sfruttamento migliore dell’aerodinamica e dei pneumatici in ogni condizione. A completamento di tutto ciò siamo impegnati in uno sviluppo continuo dei controlli, per essere sempre più precisi e per dare risposte sempre più veloci alle richieste dei piloti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2025