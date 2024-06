Le 10 vittorie assolute della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans

La Ferrari ha scritto pagine indelebili della 24 Ore di Le Mans e, nonostante una lunga assenza dalla categoria regina delle gare endurance, può vantare un invidiabile palmares nella più famosa gara di durata al mondo. Sono infatti 10 i successi assoluti raccolti dalle vetture del Cavallino Rampante, che salgono a 29 se si contano anche quelle delle classi inferiori.

UNA STORIA LUNGA OLTRE 70 ANNI La lista di successi del Cavallino Rampante nella Le Mans è aperta dalla Ferrari 166 MM affidata a Luigi Chinetti e Lord Selsdon. Questa vettura dotata di un motore V12 da 1.995 Cmc capace di erogare 140 Cv consegnò alla casa di Maranello il trionfo alla prima partecipazione alla gara francese, nel 1949. Negli anni '50 arrivarono altri due successi, prima del decennio d'oro per la Ferrari a Le Mans: negli anni '60 furono ben sei le vittorie, tutte consecutive e ottenute tra il 1960 e il 1965. Protagonista del successo del 1958 e dei primi tre di questo decennio fu il belga Olivier Gendebien, divenuto così il pilota a ottenere il maggior numero di vittorie con la Ferrari nella mitica gara di durata. Tra le vetture, grande protagonista fu la 250 Testa Rossa, capace di tagliare il traguardo prima in tre edizioni (1958, 1960, 1961). Nel 2023, dopo 58 anni di astinenza e 50 di assenza dalla massima categoria, la Rossa è tornata al successo assoluto con la Hypercar 499P affidata all'equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. In mezzo, come detto, tanti trionfi di categoria: basti pensare che dal 2012, anno di nascita dell'attuale FIA WEC, la Ferrari ha raccolto 8 vittorie totali.

ELENCO VITTORIE FERRARI NELLA 24 ORE DI LE MANS

Anno Vettura Equipaggio 1949 Ferrari 166 MM Chinetti, Lord Selsdon 1954 Ferrari 375 PLUS Gonzalez, Trintignant 1958 Ferrari 250 Testa Rossa Hill, Gendebien 1960 Ferrari 250 Testa Rossa Gendebien, Freire 1961 Ferrari 250 Testa Rossa Gendebien, Hill 1962 Ferrari 330 TR Gendebien, Hill 1963 Ferrari 250 P Bandini, Scarfiotti 1964 Ferrari 275 P Guichet, Vaccarella 1965 Ferrari 250 LM Rindt, Gregory 2023 Ferrari 499P Pier Guidi, Calado, Giovinazzi

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/06/2024