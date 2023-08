Primi test a Imola per la Lamborghini SC63 LMDh

PRIMI TEST La Lamborghini ha completato tra giovedì e venerdì il primo test con la SC63 LMDh con la quale si schiererà al via dal 2024 delle gare lunghe dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship in America e del FIA World Endurance Championship. Agosto di lavoro intenso dunque all'interno della divisione 'Squadra Corse' del marchio bolognese che ad inizio mese aveva effettuato lo shakedown a Vallelunga della vettura - costruita in collaborazione con Ligier che ne fornisce il telaio - presentata nel corso del Festival of Speed di Goodwood.

IMOLA PISTA AMICA Come la Ferrari, anche la Lamborghini ha preferito svolgere i primi test di durata su una pista particolarmente vicina alla sede. Il tracciato imolese entrerà a far parte del WEC a partire dalla prossima stagione, quando prenderà il posto di Monza nel calendario della serie endurance. Non è difficile pensare che la mossa di spostare il round italiano in Emilia sia proprio dovuta, oltre alla presenza di Ferrari, anche all'ingresso del costruttore di Sant'Agata bolognese.

RISCONTRI POSITIVI Nelle due giornate sono stati percorsi 1500km dai tre piloti ufficiali, Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. Le prime prove in pista - su vettura priva di livrea - hanno dato riscontri positivi senza particolari inconvenienti ed i tecnici hanno potuto lavorare a tutto tondo: dalla meccanica all'aerodinamica, dal raffreddamento al traction control. Molti i dati raccolti dal team Iron Lynx per quello che è solo il primo test a cui dovrebbero seguirne altri due presso altri circuiti entro la fine del mese di agosto. Lavoro intenso, come dicevamo, per essere pronti a gennaio per prendere parte alla prima vera prova del nove: la 24 ore di Daytona.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/08/2023