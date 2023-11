Per il WEC sarà un 2024 da record: al via anche Kubica, Schumacher e Valentino Rossi

È una entry list da record quella ufficializzata quest'oggi dal campionato FIA WEC. Nel 2024 saranno al via 19 Hypercar e 18 vetture della nuova classe LMGT3, per un totale di ben 14 costruttori rappresentati sulla griglia di partenza. In rigoroso ordine alfabetico troveremo tra i marchi protagonisti: Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Isotta Fraschini, Lamborghini, Lexus, McLaren, Peugeot, Porsche e Toyota. Una lista impressionante che testimonia come la categoria endurance abbia saputo attrarre l'attenzione di un numero sempre maggiore di case costruttrici.

TANTE NOVITA' Il 2024 vedrà una semplificazione delle classi, con l'addio a LMP2 e LMGTE e il debutto della LMGT3 che sostituisce quest'ultima. Nella classe regina saranno nove le case al via: a Toyota, Ferrari, Cadillac, Peugeot e Porsche già protagoniste quest'anno si aggiungono BMW, Lamborghini, Isotta Fraschini e Alpine. Tra le LMGT3 troveremo invece Aston Martin, BMW, Covette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche. I round stagionali salgono ad otto con l'ingresso del Brasile, mentre per quanto riguarda l'Italia ci si sposta da Monza a Imola, dove si correrà il 21 aprile.

VEDI ANCHE

Looking towards 2024, starting with the new calendar! 📆



8 races 🌍

4 classics 🇧🇪🇫🇷🇯🇵🇧🇭

2 new venues 🇶🇦🇮🇹

2 returning venues 🇧🇷🇺🇸



Want to join us? Tickets available 🔗 https://t.co/D6PmI71iz5#WEC pic.twitter.com/BblGnlTSrD — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 22, 2023

NOMI ILLUSTRI Oltre alle case costruttrici, anche il prestigio dei piloti al via crescerà ancora. Tanti i volti noti al grande pubblico che entreranno in azione nel 2024: Robert Kubica sarà sulla Ferrari 499P Hypercar che verrà schierata da AF Corse, mentre Mick Schumacher esordirà al volante della nuova Alpine A424. Un altro recente protagonista della F1 è Nyck De Vries che sarà schierato dalla Toyota, mentre in casa Peugeot arriva Stoffel Vandoorne, visto in passato al volante della McLaren. Per gli appassionati italiani, però, il nome di maggior richiamno sarà al via della categoria LMGT3: Valentino Rossi sarà al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, ovviamente con il numero 46.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/11/2023