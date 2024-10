Valentino Rossi proverà l'Hypercar BMW nei Rookie Test in Bahrain

Il campionato FIA WEC 2024 si concluderà tra due weekend in Bahrain e, sempre sul circuito di Sakhir, domenica 3 novembre si terrà la giornata di Rookie Test che chiuderà ufficialmente la stagione. Tra i partecipanti ci sarà anche Valentino Rossi, reduce dal suo primo anno nel mondiale Endurance dove ha corso nella categoria LMGT3 al volante di una BMW M4 GT3 del team WRT, assieme ai compagni di equipaggio Maxime Martin e Ahmad Al Harty.

PRIMO CONTATTO CON UNA HYPERCAR Nel Rookie Test, Valentino Rossi si metterà al volante di una Hypercar, la BMW M Hybrid V8 gestita sempre dal team WRT e recentemente protagonista nella 6 Ore di Fuji, chiusa in seconda posizione. ''Sono entusiasta di poter provare l'Hypercar - ha dichiarato il nove volte iridato nel Motomondiale - Cercavamo una data da molto tempo e finalmente è stata trovata. Volevo davvero fare questo test per capire cosa può fare la BMW M Hybrid V8. Grazie mille alla BMW M Motorsport per questa opportunità''.

TEST AL SIMULATORE GIA' EFFETTUATI Per Rossi la BMW M Hybrid V8 non sarà una novità assoluta, dato che il pesarese ha potuto già prepararsi al simulatore in queste settimane: ''Per me, le Hypercar sono la MotoGP delle gare di prototipi: hanno molta potenza e sono molto impressionanti. Mi sono preparato nel simulatore di BMW M Motorsport e ho già avuto una prima impressione, ma guidare la vera auto sarà ancora più emozionante. Sono molto curioso di vedere quale potenziale ho nella BMW M Hybrid V8''.

FUTURO DA SCRIVERE La prima stagione di Rossi nel WEC è stata positiva, con due podi di classe LMGT3 conquistati nei sette appuntamenti fin qui disputati. I suoi programmi per il 2025 devono ancora essere confermati e questo test rappresentare un assaggio della categoria regina delle gare di durata, dove ovviamente la concorrenza è molta e di altissimo livello. Nel test in Bahrain, Rossi sarà affiancato da Dan Harper, campione 2023 del GT britannico, e dal nordirlandese Max Hesse, già vincitore di classe nella 24 Ore del Nurburging del 2020.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/10/2024