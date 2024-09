Fuji, Gara: la Porsche blinda il titolo con Lotterer, Estre e Vanthoor

I tre hanno piegato la Toyota in casa e allungato in classifica ad una gara dal termine

PORSCHE IPOTECA IL TITOLO Il penultimo round del FIA World Endurance Championship è andato in scena sul circuito del Fuji, casa della Toyota. La corsa in terra giapponese ha visto la Porsche emergere vincitrice da una gara a tratti caotica ipotecando così il titolo con Laurens Vanthoor, Kevin Estre e André Lotterer che si presenteranno nell'ultima tappa in Bahrain con un margine così cospicuo che gli basterà marcare 4 punti per laurearsi campioni.

INDIETRO FERRARI E TOYOTA Le principali rivali del marchio tedesco sono andate entrambe incontro ad una corsa in salita a causa di un Balance of Performance ancor più penalizzante. Non sono mancati contatti in gara ed uscite che hanno spedito i due contendenti nelle retrovie. Particolare il groviglio a quattro innescato dalla Ferrari ''gialla'' che alla prima staccata del secondo passaggio ha tamponato la Porsche che ha a sua volta toccato la Ferrari nr. 51 e quest'ultima ha colpito la BMW.

BMW E ALPINE OUTSIDER Questo ha aperto la strada a BMW, Alpine e Peugeot che hanno colto le posizioni subito alle spalle del leader. Nonostante la Cadillac avesse firmato la pole position e promettesse di correre per la vittoria, un incidente ha rovinato la gara di quest'ultima a tutto vantaggio di BMW che ha colto il secondo posto, e di Alpine che ha piazzato una vettura sul gradino basso del podio davanti alla prima Peugeot. A seguire le due 963 di Jota mentre la prima Ferrari ha chiuso in nona posizione vedendo irrimediabilmente compromesse le sue chance di battagliare per il titolo.

VITTORIA FERRARI IN GT3 A Maranello si consolano con il successo di Davide Rigon, Thomas Flohr e Francesco Castellacci con la 296 GT3, ma lo straordinario recupero della Porsche di Alexhey Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler (dalla quattrodicesima posizione al via alla seconda sul traguardo) ha laureato campioni questi ultimi con una gara di anticipo. Ci ha provato la McLaren dell'United Autosport ad inserirsi nella bagarre per la vittoria ma la strategia li ha visti perdere posizioni nel finale a vantaggio della BMW del WRT che ha chiuso davanti alla Corvette del TF Sport.

foto: WEC/DPPI

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 15/09/2024