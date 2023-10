Dietrofront Aston Martin: a Le Mans 2025 con la Valkyrie Hypercar

RITORNO ASTON MARTIN E' una mossa a sorpresa quella annunciata dall'Aston Martin nel pomeriggio odierno quella di voler ritornare a competere nelle gare endurance in forma ufficiale. Ciò che scuote il mondo delle gare di durata non è quanto il ritorno in sé del marchio inglese ma la volontà di farlo entrando nelle classi di riferimento di WEC ed IMSA rispolverando così il progetto di una Valkyrie Hypercar abbandonato tre anni fa.

EFFETTO BUDGET-CAP? Si dice che a propiziare il ritorno dell'Aston Martin, come quello storico di Ferrari, non sia altro che l'effetto del 'Budget Cap' introdotto in Formula 1 per calmierare i costi. I grandi marchi automobilistici si sono trovati con risorse e fondi in eccesso da re-impiegare in altri progetti. Proprio l'Aston Martin era stata tra i primi a volersi impegnare nella nuova classe Hypercar prima che molti altri costruttori decidessero di uscire allo scoperto. Il tutto fu però messo in stand-by da Lawrence Stroll che stroncò anche il programma GTE (forse ancitipando i tempi) nel 2020 per non disperdere sforzi da canalizzare verso la Formula 1.

WEC ED IMSA Programma corposo dunque per Aston Martin che affiderà al team 'Heart of Racing' - già squadra di riferimento nelle corse GT - lo sforzo di schierare a partire dal 2025 almeno una macchina sia nel campionato mondiale, e quindi alla 24 ore di Le Mans, che nel campionato IMSA nord-americano. Pur scegliendo la filosofia progettuale dell'Hypercar, sarà il primo marchio a schierarsi al via di entrambi i campionati: Toyota e Ferrari hanno finora concentrato i propri impegni nel WEC.

COSWORTH-MULTIMATIC Per la costruzione della propria vettura, la Valkyrie LMH, Aston Martin Performance Technologies ha scelto di confermare le scelte iniziali. Per la costruzione del telaio vi sarà la collaborazione con Multimatic mentre per il motore vi sarà la partnership con Cosworth per sviluppare il V12 da 6'500cc senza sistemi ibridi. Gli inglesi mancavano dalla classe assoluta dal 2011, quando schierarono la AMR-One LMP1 con scarsa fortuna. Non solo Hypercar però per Aston Martin che ha annunciato di voler potenziare la propria presenza anche nei campionati GT3 e GT4 in partnership con la storica Prodrive di Dave Richards e di presentare una Vantage aggiornata.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/10/2023