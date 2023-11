Alpine ufficializza gli equipaggi WEC: c'è Mick Schumacher

SEI PILOTI L'Alpine ha ufficializzato in mattinata i sei piloti designati per correre la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship a bordo delle due A424 Hypercar che schiererà al via del mondiale. Il marchio francese non ha formalizzato la composizione esatta degli equipaggi ma ha precisato di aver soppesato l'esperienza di ciascun pilota unita alla capacità di lavorare in team e allo spiritio agonistico.

CONFERMATO MICK Dopo i test delle scorse settimane in cui Mick Schumacher aveva provato l'Hypercar che debutterà in gara dal Qatar, è arrivata la conferma che il tedesco farà parte di uno dei due equipaggi. Il tedesco lascia così le monoposto, dopo aver corso due stagoni con Haas in Formula 1, per cimentarsi con le ruote coperte. Altra new entry del team sarà Ferdinand Habsburg, il pilota austriaco che nelle ultime stagioni è cresciuto molto correndo in LMP2 con WRT vincenco titolo e 24 ore di Le Mans al debutto nel 2021.

QUARTETTO FRANCESE Nella vettura vincitrice con Habsburg vi era anche il giovane Charles Milesi, che Alpine ha scentlo di tenersi stretto per affiancarlo ai più esperti Mathieu Vaxiviere, Paul-Loup Chatin e Nicolas Lapierre, già piloti Alpine in LMP2. Una precisa impronta francese dunque per il marchio transalpino che vedrà in Lapierre l'uomo di riferimento vista la sua smisurata esperienza con le LMP2 finora senza nulla togliere ai risultati nelle grandi classiche di durata di Chatin e Vaxiviere.

Pubblicato da Marco Borgo, 22/11/2023