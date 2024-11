Iron Lynx porta le Mercedes in GT3, accantonate le Lamborghini

LAMBORGHINI OUT Si dice che l'avventura nel WEC, almeno per il 2025, della Lamborghini sia finita. La casa italiana aveva deciso di legarsi ad Iron Lynx per la sua presenza nell'endurance, con il neonato team romagnolo che aveva allo scopo intrapreso una partnership con Prema, la prima per gestire poi il programma GT3 con le Huracan, la seconda per curare le SC63 Hypercar. Le SC63 dovrebbero rimanere solamente nel campionato IMSA nord-americano mentre è chiaro che nel WEC la prima stagione è stata giudicata non all'altezza.

ARRIVA MERCEDES Il tanto atteso arrivo di Mercedes con le sue AMG GT3 si è finalmente concretizzato con l'interruzione della collaborazione tra Iron Lynx e Lamborghini. La squadra italiana continuerà dunque nel GT e per farlo ha scelto di legarsi al costruttore di Stoccarda. Due le vetture previste per il 2025 con annessa partecipazione alla 24 ore di Le Mans. Proprio in Francia non hanno che da gioire dell'arrivo di un nuovo costruttore che potrebbe a breve decidere di schierarsi anch'egli in Hypercar.

Pubblicato da Marco Borgo, 20/11/2024