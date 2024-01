BMW svela le formazioni delle due M8 LMDh

SEI PILOTI La BMW ha ufficializzato i nomi dei sei piloti che utilizzerà nelle due vetture che schiererà al via del FIA World Endurance Championship. A curare le attività nel mondiale sarà il team WRT mentre nella serie americana IMSA è il team Rahal/Lettermann/Lanigan che dalla passata stagione corre con le Dallara M8 Hybrid.

ENTRA MARCIELLO La notizia era già ufficializzata, ma il comunicato di BMW sancisce il debutto di Raffaele Marciello nel WEC su una delle due Hypercar. Dal 2024 l'ex pilota del Ferrari Driver Academy e nelle ultime stagioni tra i più vincenti con Mercedes AMG correrà al fianco di Marco Wittmann, anch'egli al debutto nel WEC, e a Dries Vanthoor.

SECONDA VETTURA Equipaggio di veterani per la seconda vettura costruita da Dallara dove Robin Frijns si alternerà a Sheldon Van der Linde e René Rast. Doppio impegno per Rast e Vanthoor che saranno impiegati anche nell'IMSA nella 24 ore di Daytona del 28 gennaio prossimo per completare gli equipaggi ufficiali designati per la serie americana.

Pubblicato da Marco Borgo, 17/01/2024