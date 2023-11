Valentino Rossi verso il WEC: aspettando la BMW Hypercar, proverà una LMP2 in Bahrain

Ci sarà anche Valentino Rossi nei prossimi rookie test del Mondiale Endurance. Il campione di Tavullia, che da due anni ha lasciato il motociclismo per iniziare una nuova carriera nelle corse a quattro ruote gareggiando nel GT World Challenge, non ha mai nascosto il desiderio di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e al campionato Wec. Il primo contatto con la serie più prestigiosa dedicata alle gare di durata passa proprio dai test per “debuttanti” di domenica prossima. La sessione è infatti organizzata in Bahrain all’indomani della fine del campionato, che chiuderà i battenti proprio questo weekend sulla pista di Sakhir con l’ultima otto ore del calendario.

La BMW del M Team WRT di Valentino Rossi per il GT World Challenge 2023

VEDI ANCHE

IL DOTTORE IN LMP2 Interessante anche la scelta dell’auto per questo primo, ufficioso, debutto nel Wec. Valentino guiderà infatti la LMP2 del team WRT come tappa di avvicinamento alla più potente e complessa Hypercar della Bmw (la casa con cui ha corso quest’anno nel GT World Challenge). “Sono molto felice di guidare la LMP2 – ha spiegato Rossi – per la prima volta. È una grande opportunità offerta dal team WRT, visto che il mio piano è quello di provare anche la Hypercar Bmw nel futuro. Quindi, prima di testare quella, sarà bene fare un po’ di esperienza con la LMP2, che è un’auto simile in termini di carico aerodinamico. Sono curioso di conoscere il mio potenziale e non vedo l’ora di essere in Bahrain per assistere all’ultima gara del Mondiale visto che spero di gareggiare nel Wec in futuro. Sarà anche un’occasione per tastare l’atmosfera e la struttura dell’evento”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/11/2023