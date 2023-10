Peugeot fa dietrofront: la Hypercar 9x8 avrà l'ala posteriore

Al momento della sua prsentazione, la Peugeot 9x8 aveva destato grande curiosità per il suo design non convenzionale. La Hypercar della casa francese, infatti, a differenza delle altre vetture iscritte al campionato WEC si è presentata senza ala posteriore e con delle particolari pinne. L'idea era quella di sfruttare al massimo il vantaggio ottenuto sul dritto da questa soluzione e non a caso il risultato migliore è arrivato nell'appuntamento del campionato disputato sul velocissimo circuito di Monza.

RITORNO ALLA NORMALITA' Quello dello scorso mese di luglio è stato però l'unico podio ottenuto dalla 9x8, apparsa mediamente lontana dalle prestazioni dei top team Toyota e Ferrari. Per questo è stata presa la decisione di effettuare un sorprendente dietrofront, con lo sviluppo di un nuovo design più convenzionale che prevede la presenza dell'ala posteriore. Il WEC concede ai team una maggiore flessibilità per quanto riguarda la soluzioni aerodinamiche rispetto alla F1 e per le Hypercar sono concessi fino a cinque aggiornamenti prestazionali, escludendo dal conteggio quelli relativi a sicurezza e affidabilità.

DISCUSSIONI IN CORSO Le modifiche al design della 9x8 devono superare l'approvazione della FIA. La Federazione deve garantire che le novità mantengano il Balance of Performance, il delicato sistema che si utilizza per equilibrare le prestazioni tra vetture così differenti. Il lungo processo di approvazione è in corso, come confermato dal direttore tecnico di Peugeot Sport, Oliver Jansonnie: ''Vogliamo ancora maggiore trasparenza e non possiamo effettuare aggiornamenti senza il loro consenso. Non è ancora congelato cosa potremmo fare con loro, ne stiamo ancora discutendo''.

NUOVI RIVALI ALL'ORIZZONTE Dopo neanche due anni Peugeot ha dunque deciso di abbandonare un progetto che non ha dato i risultati sperati. La nuova versione della 9x8 potrebbe esordire nei test in programma a dicembre. Intanto la griglia di partenza del WEC si fa sempre più affollata, con BMW e Lamborghini prossime all'ingresso nel 2024, mentre è di ieri l'annuncio di Aston Martin del proprio sbarco nel campionato con l'Hypercar Valkyrie a partire dal 2025. La vittoria nella 24 Ore di Le Mans fa gola a un numero sempre maggiore di case automobilistiche.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2023