L'Alpine conferma le trattative con Schumacher: "Una buona occasione per entrambi"

Conme vi avevamo riportato negli scorsi giorni, tra l'Alpine e Mick Schumacher si sono aperte delle trattative in vista della stagione 2024. Per il figlio del grande Michael si presenta l'occasione di un sedile da titolare dopo un anno passato ''in panchina'' alla Mercedes, ma ciò avverrebbe non in F1 ma bensì nel WEC dove la casa francese debutterà con una propria Hypercar.

CONFERMA UFFICIALE A confermare le discussioni in corso è stato Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsport, durante la conferenza stampa del venerdì del GP Giappone: ''È vero, stiamo parlando con Mick della possibilità di correre nel nostro programma endurance con l'A424. Sarebbe una buona occasione per entrambe le parti, ma per ora si parla solo. Speriamo di organizzare presto un test''. Per Schumacher ci sarebbe così l'occasione di gareggiare in un campionato prestigioso e in grande ascesa, con la ciliegina sulla torta di prendere parte alla mitica 24 Ore di Le Mans.

VEDI ANCHE

F1 RIMANDATA Come aveva iniziato ad ammettere lo stesso Schumacher, la strada per ritornare in F1 già nel 2024 si è fatta sempre più ripida. La sua speranza più grande era legata in particolare al sedile della Williams attualmente occupato dall'americano Logan Sargeant, ma il team di Grove continua a supportare il suo attuale pilota e nel caso decidesse di sostituirlo sembra interessato a Liam Lawson. Il neozelandese si è messo in grande evidenza nelle sue prime gare al volante dell'AlphaTauri, ma la scuderia con sede a Faenza pare vicina alla scelta di confermare la coppia formata da Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo per la prossima stagione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/09/2023