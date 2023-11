Sakhir, Gara: Toyota Domina, primo successo Iron Dames

TOYOTA SPADRONEGGIA La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship si chiude con la 8 ore del Bahrain che ha visto un facile dominio della Toyota, già campione costruttori al Fuji. I nipponici, tuttavia, hanno vissuto una gara a due facce: da un lato il dominio dei poleman Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi ha visto questi ultimi laurearsi campioni con una certa facilità rimanendo al comando per tutta la durata della corsa. Dall'altro la gara in salita della vettura di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez, tamponata alla prima staccata dalla Cadillac finendo in testacoda. I tre hanno prontamente recuperato installandosi in seconda posizione già a metà gara.

FERRARI VS PORSCHE Battaglia senza esclusione di colpi tra le Ferrari e le Porsche per il gradino basso del podio andato alla 499P di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. L'italiano si è reso protagonista di un episodio controverso a due ore dalla fine quando è venuto a contatto più volte con la seconda vettura di Alessandro Pierguidi. Quest'ultimo ha patito la performance nel finale arrendendosi alle Porsche di Jota e Penske, competitive sì, ma non in grado di andare facilmente oltre le prestazioni delle rosse. Ottava e nona posizione per le due Peugeot seguite dalle 963 di Penske e Proton. Segue la Cadillac costretta a ricostruire la sua corsa dopo la penalità conseguente la toccata rifilata alla Toyota in avvio. Problemi per la Vanwall, nei box nelle fasi finali.

KUBICA CAMPIONE LMP2 Doppietta e titoli anche in LMP2 per la vettura leader con il WRT che ha svolto appieno il compito assegnatogli. Dopo la pole position dell'United Autosport, lo scompiglio al via tra le due vetture inglesi rimaste coinvolte nel groviglio delle LMP2 ha dato un aiutino ai belgi che hanno vinto la corsa con i capoclassifica Robert Kubica, Louis Deletraz e Rui Andrade, nuovi campioni della categoria che andrà in dismissione dopo i test di domani. Seconda piazza per la seconda vettura di Sean Gelael, Robin Frijns e Ferdinand Habsburg. Incisiva la Prema che però ha ricevuto qualche toccata e sul podio vi è finita la vettura del team Jota.

FESTA IRON DAMES La fine dell'era delle vetture GTE può dirsi completata a dovere con la prima vittoria delle Iron Dames. Dopo la pole position di ieri, Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy hanno messo le mani sul primo successo dopo i tre podi stagionali salutando così degnamente la Porsche 911 di Iron Lynx - l'anno prossimo sostituita dalla Lamborghini Huracan - e alla classe GTE. Ci ha provato Casper Stevenson a chiudere il gap nel finale, ma le Aston Martin di D'Station e Northwest hanno dovuto accontentarsi delle posizioni alle spalle delle vincitrici. Seguono le due Ferrari di AF Corse (Rigon, Castellacci e Flohr) e Kessel (Serra, Kimura, Masson) mentre per gli italiani Matteo Cressoni e Matteo Cairoli la gara è stata compromessa per il primo da un malessere di Claudio Schiavoni, che non guidando ha sancito l'automatico ritiro della squadra, il secondo dall'incidente nelle libere che ha stravolto il lavoro del week end. Nono Alessio Rovera con la 488 del Richard Mille.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/11/2023