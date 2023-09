Fuji, Qualifica: Toyota blinda la prima fila in casa

TOYOTA LEADER Dopo la pausa estiva il FIA World Endurance Championship ritorna in pista per il finale di stagione con il Fuji ad ospitare la prima delle due tappe conclusive. Sulla pista giapponese di proprietà della Toyota il marchio nipponico ha dettato la sua legge. Il tifone che al venerdì ha condizionato la giornata di prove, al sabato ha lasciato spazio a condizioni miste sole/pioggia. La qualifica ha visto infatti l'azione congelata a pochi minuti dalla fine quando la pioggia ha vanificato ogni tentativo di attacco alla pole.

KOBAYASHI IN POLE Sarà la vettura di Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez a partire in pole con al suo fianco la vettura gemella di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Posizioni invariate dunque dopo il round di Monza in cui la Toyota aveva prontamente ''vendicato'' la vittoria Ferrari a Le Mans. Le vetture italiane hanno faticato parecchio finora classificandosi dietro ad entrambe le Porsche e alla Cadillac. La Peugeot che sembrava proporsi nuovamente come outsider ha chiuso ancor più indietro.

CORVETTE IMBATTIBILE In classe LMP2 Phil Hanson ha portato davanti a tutti l'Oreca dello United Autosport precedendo di quasi un decimo il team WRT. Quasi tre i decimi di ritardo della seconda vettura inglese. Non ha trovato il bandolo della matassa il team Prema, costretto nelle retrovie. In classe GTE la Corvette non conosce rivali e nonostante la battaglia diretta ancora una volta contro le Iron Dames è riuscita a mettersi davanti tutti in qualifica onorando il titolo conquistato matematicamente già a Monza. Bene le Aston Martin mentre le altre Porsche sembrano non trovarsi a loro agio. La 6 ore del Fuji scatterà domattina alle ore 4.00 italiane. Diretta su Sky ed Eurosport.

Fuji, Qualifica (top-five di classe)

1 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota Gr010 Hybrid 1'27.794 2 H Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota Gr010 Hybrid 1'28.418 3 H Estre/Lotterer/Vanthoor Porsche 963 Team Penske 1'28.687 4 H Cameron/Christensen/Makowiecki Porsche 963 Team Penske 1'28.717 5 H Bamber/Lynn/Westrbook Cadillac Team Ganassi 1'28.770 12 LMP2 Lubin/Hanson/Albuquerque Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'32.182 14 LMP2 Andrade/Kubica/Deletraz Oreca/Gibson Team WRT 1'32.273 15 LMP2 Pierson/Hanley/Jarvis Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'32.453 16 LMP2 Hansson/Fittipaldi/Rasmussen Oreca/Gibson Team Jota 1'32.778 17 LMP2 Smiechowski/Scherer/Costa Oreca/Gibson Team InterEuropol 1'32.846 24 GTE-Am Keating/Varrone/Catsburg Corvette C8R Team Pratt&Miller 1'38.338 25 GTE-Am Bovy/Gatting/Frey Porsche 911 Team Iron Dames 1'38.373 26 GTE-Am Hoshino/Stevenson/Fuji Aston Martin Vantage Team D'Station 1'38.875 27 GTE-Am James/Mancinelli/Riberas Aston Martin Vantage Team Norhwest 1'38.881 28 GTE-Am Kimura/Huffaker/Miyata Ferrari 488 Team Kessel 1'39.011

Pubblicato da Marco Borgo, 09/09/2023