Monza, Gara: riscatto Toyota in Italia, Corvette campione GTE

RISCATTO TOYOTA La 6 ore di Monza ha visto la Toyota ritornare davanti a tutti dopo il 'passo falso' di Le Mans. In Francia la Ferrari ha colto un successo storico che ha fermato i nipponici dando un bel boost al campionato che ha richiamato moltissimi tifosi sulla pista lombarda. Decisamente notevole la cornice di pubblico sulle tribune per un evento diverso dalla Formula 1 con dati che parlano di 65'000 tifosi in autodromo. Gara incisiva per Toyota che ha dovuto lottare contro le Ferrari. Lavorando di strategia e con dei pit stop ben studiati Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez hanno infilato il terzo successo stagionale.

FERRARI SECONDA Deve accontentarsi della piazza d'onore la rossa con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. I tre che a Le Mans avevano tanto faticato hanno avuto una soddisfazione dopo che la seconda vettura era finita in testacoda alla prima curva toccandosi proprio con l'altra Toyota. Sebastien Buemi protagonista in negativo in Italia: dopo la toccata con Antonio Giovinazzi, a pochi minuti dal via lo svizzero ha dato una sportellata che ha spedito contro le barriere l'Aston Martin del D'Station causandone il ritiro. Decisamente risorta la Peugeot che dopo aver mostrato delle belle prestazioni già alla 24 ore - era al comando in una fase della notte - a Monza è riuscita a fare una gara incisiva salendo sul podio. Un bel modo per chiudere il primo anno difficile e ripartire da Monza dove esordì l'anno scorso con nuovo slancio. Staccate Cadillac e Porsche.

JOTA FESTEGGIA L'esito della gara in classe LMP2 si è deciso ad una ventina di minuti dalla fine. Sembrava tutto fatto per il WRT che con Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Sean Gelael si avviava alla vittoria dopo che l'Alpine era finita alle sue spalle nella girandola dei pit stop. La vettura del team belga ha accusato dei problemi tecnici e si è dovuta ritirare regalando il successo a David Heinemeier-Hansson, Pietro Fittipaldi e Oliver Rasmussen che avevano studiato un ottimo undercut sull'Alpine. Dietro a quest'ultima ha chiuso la seconda vettura del WRT che con Robert Kubica aveva ottenuto la pole position.

CORVETTE CHIUDE I GIOCHI Festa finita in classe GTE per l'ultimo titolo della categoria prima dell'atteso passaggio alle vetture GT3. La Corvette ha fatto suo il titolo con Ben Keating, Nicholas Varrone e Nicky Catsburg. Pur mancando il podio per la prima volta quest'anno, i tre hanno permesso a Keating di bissare il titolo dell'anno passato. La vittoria è andata alla Porsche del team Dempsey che ha capitanato un trio di 911 con Christian Ried, Mikkel Pedersen e Julien Andlauer. Secondi gli italiani Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni (Iron Lynx) mentre terzo è Riccarod Pera con il GR Racing. Gara ostica per le rosse quella monzese con Alessio Rovera solo sesto sulla prima 488 del Richard Mille Racing.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/07/2023