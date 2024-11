Entry list 2025: 36 auto al via, confermato l'abbandono Lamborghini

ENTRY LIST 2025 A nemmeno quattro giorni dalla chiusura delle domande di iscrizione per la stagione 2025 del FIA World Endurance Championship, la FIA e l'Automobile Club de l'Ouest hanno diramato la lista degli ammessi alla prossima stagione agonistica. Saranno 36 le auto in griglia, equamente divise tra Hypercar e LMGT3. A confermare la propria partecipazione sono state Toyota, Porsche, Ferrari, Alpine, Peugeot, Cadillac e BMW.

ASTON MARTIN NEW ENTRY Nella classe Hypercar troveremo la tanto attesa Valkyrie Hypercar, vettura che tra le prime aveva annunciato l'impegno nella classe top dell'endurance salvo poi mettere in pausa il programma per poi accodarsi all'arrivo di numerosi costruttori. Nella classe GT3 è notizia dei giorni scorsi l'ingresso di Mercedes con due AMG GT3 tramite Iron Lynx che ha terminato la collaborazione con Lamborghini.

LAMBORGHINI OUT Nel comunicato stampa uscito a pochi minuti dalla pubblicazione degli iscritti la Lamborghini ha confermato lo stop al programma WEC per concentrarsi nella sola IMSA nord-americana che rappresenta il mercato più corposo per il marchio italiano. Iron Lynx, come detto, è passata a Mercedes mentre le Iron Dames si sono accasate al Manthey su Porsche. Il team Jota ha intanto preso possesso dei due telai Cadillac subentrando al team Ganassi come team di riferimento. Confermata anche l'assenza di Isotta Fraschini che non ha rinnovato l'iscrizione.

Pubblicato da Marco Borgo, 22/11/2024