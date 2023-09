Designati i tre piloti junior per i rookie test in Bahrain

ROOKIE TEST Gli organizzatori del FIA World Endurance Championship hanno ufficializzato i nomi dei tre piloti prescelti per i rookie test in Bahrain. Come è tradizione, anche quest'anno dopo l'ultima tappa in medio-oriente si effettueranno dei test collettivi dove verrà riservato spazio ai giovani emergenti. Tre di questi potranno girare in pista grazie alla nomina effettuata dallo staff dell'ACO Le Mans per essersi messi in mostra con le proprie prestazioni.

PIERSON SULLA TOYOTA Sarà il 17enne Joshua Pierson a guidare la Toyota Hypercar. Lo statunitense ha quest'anno guidato per United Autosport in LMP2 cogliendo due successi. Lo scorso anno fu al centro dell'attenzione per essere il più giovane di sempre al via della 24 ore di Le Mans. Nicholas Varrone ha accompagnato la Corvette al titolo GTE-Am con due gare di anticipo e per questo è stato prescelto per guidare la LMP2 del team che risulterà vincitore a fine stagione. Antoine Doquin proviene invece dall'European Le Mans Series dove gareggia in LMP3 e sarà alla guida della Corvette GTE. Questi non saranno tuttavia gli unici giovani (o volti nuovi) presenti in Bahrain. Altri piloti che si accorderanno con i singoli team per affacciarsi all'endurance verranno annunciati alla vigilia delle prove.

Pubblicato da Marco Borgo, 18/09/2023