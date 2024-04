6h Imola, Libere: Ferrari fa gli onori di casa

FERRARI VELOCI IN CASA Prima giornata al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola che ospita per la prima volta il World Endurance Championship con le prove libere che sono state dominate dalle Ferrari. Sul Santerno le 499P hanno dettato il ritmo con Yifei Ye che al mattino ha portato davanti a tutti la vettura di AF Corse precedendo Antonio Fuoco sulla prima Hypercar ufficiale che al pomeriggio ha abbassato ulteriormente il limite.

PORSCHE LA MINACCIA REALE Stando proprio a quanto dichiarato da Fuoco è la Porsche - che nell'apertura di Lusail ha vinto in entrambe le classi - la vettura più temuta per la vittoria in gara. Le 963 tedesche non hanno esagerato nella giornata del venerdì dove davanti ad un già ottimo pubblico ad inseguire le Ferrari ci hanno provato Peugeot e Lamborghini. Nella sesione del tardo pomeriggio è risalita fino alla seconda posizione la Porsche vincitrice in Qatar. Centro gruppo per le Toyota. In cerca di ritmo Alpine e BMW.

CORVETTE LEADER In classe GT3 l'inglese TF Sport ha comandato entrambe le sessioni con le Corvette Z06. L'ex squadra Aston Martin ha portato le proprie vetture davanti sia al mattino che al pomeriggio mentre alle loro spalle si sono alternate le due Ferrari 296 GT3 di Vista/AF Corse. Dietro ai primi tre la BMW su cui corre anche Valentino Rossi. Nel pomeriggio si è avvicinata l'Aston Martin di Heart of Racing. Domani l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche, entrambe disponibili in diretta sul canale YouTube ufficiale del campionato.

foto: WEC/DPPI

Pubblicato da Marco Borgo, 19/04/2024