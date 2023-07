Monza: il BOP rallenta le Ferrari dopo il successo di Le Mans

POST LE MANS La vittoria del Cavallino alla 24 ore di Le Mans, la gara clou del FIA World Endurance Championship, ha visto una revisione del Balance of Performance che chiaramente è andato a penalizzare la Ferrari. Il 'BOP' è un sistema di bilanciamento delle prestazioni delle vetture attraverso la modifica di alcuni parametri imposto dal direttore tecnico sulla base dei risultati delle gare precedenti. Solo 5 i chili di zavorra che la Ferrari vincitrice dovrà imbarcare ma è invece sul fronte della potenza erogata che la rossa si è vista condizionata: 16 i cavalli in meno disponibili e il sistema ibrido è stato ridotto di 8 Megajoule.

AIUTINO CADILLAC Se le Toyota che avevano provato a dare il ritmo fin da subito alla 24 ore di Le Mans non sono state penalizzate, la Cadillac è stata alleggerita ma depotenziata. Quattordici i kg di sgravio sul peso minimo ma ben 20 sono i cavalli in meno che le sono stati concessi e 15 i MJ di riduzione dell'energia. Sono state aiutate anche le Peugeot che hanno avuto un aumento di energia e un alleggerimento mentre le Porsche hanno dovuto seguire la direzione opposta. A fermare i tedeschi a Le Mans furono soprattutto i guai tecnici mentre la prestazione si era dimostrata interessante. In GTE-Am appesantite Corvette e Ferrari di 10kg.

ULTIMI BIGLIETTI La 6 ore di Monza scatterà questa domenica alle ore 12.30 e sarà la seconda edizione di una gara del mondiale WEC in terra italiana dopo quella della passata stagione. La gara sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport. per chi volesse recarsi in autodromo è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del circuito.

PROGRAMMA DEL WEEK END

Venerdì

11.30 - Libere 1

16.40 - Libere 2

Sabato

10.45 - Libere 3

14.40 - Qualifica

Domenica

12.30 - Gara

Pubblicato da Marco Borgo, 05/07/2023