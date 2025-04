La McLaren annuncia il ritorno nel Mondiale Endurance: "Siamo tornati"

Dopo un’assenza di quasi trent’anni dalla massima categoria dell’endurance, McLaren ha ufficializzato il proprio ingresso nella classe Hypercar del FIA World Endurance Championship (WEC) a partire dal 2027. La notizia segna un momento rilevante per il marchio britannico, che torna ai vertici della disciplina in un periodo di grande fermento per il campionato.

McLaren: il rientro a 30 anni dalla storica vittoria a Le Mans

Il ritorno di McLaren nella categoria di punta dell’endurance arriva in un anno particolarmente simbolico per la casa di Woking: il 2025 segna infatti il trentesimo anniversario della storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans, ottenuta nel 1995 con la F1 GTR pilotata da JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya. In quell’occasione, McLaren conquistò quattro delle prime cinque posizioni nella classifica assoluta, lasciando un’impronta indelebile nella storia della corsa francese.

Negli ultimi anni, la presenza di McLaren nel mondo dell’endurance è ripresa gradualmente. In collaborazione con United Autosports, il marchio ha fatto il suo debutto nella nuova categoria LMGT3 del WEC nel 2024 con la 720S LMGT3 Evo. La vettura ha ottenuto tre piazzamenti nei primi quattro nelle prime gare della stagione e ha chiuso l’annata con una doppietta in qualifica in Bahrain. Il trend positivo è proseguito anche nel 2025, con una prima fila in qualifica a Lusail e un secondo posto finale in gara, a meno di mezzo secondo dalla vittoria.

Zak Brown: ''Siamo tornati''

La conferma ufficiale dell’ingresso di McLaren nella classe Hypercar era attesa dopo le recenti dichiarazioni di Zak Brown, CEO di McLaren Racing, presente in Qatar durante l'apertura della stagione. ''Siamo tornati'' è la frase sintetica del CEO Zak Brown nel comunicato che annuncia la notizia. Sul circuito di Lusail, ai microfoni di beIN Sports, il manager americano aveva lasciato intendere che il momento fosse maturo per un impegno più ambizioso, anche alla luce delle performance dei vari programmi sportivi del gruppo, dalla Formula 1 all’IndyCar: ''Con le regole che l'Automobile Club de l'Ouest, il WEC e l'IMSA hanno elaborato, e che tutti hanno votato, si è creato un panorama incredibile con tutti i costruttori, i piloti, la concorrenza. Questo è un momento molto emozionante per le gare endurance''.

F1 2022, GP Stati Uniti: Zak Brown (McLaren)

Il debutto di McLaren nella categoria Hypercar è previsto per il 2027, ma i preparativi e lo sviluppo del progetto prenderanno forma già nei prossimi mesi, segnando l’inizio di una nuova fase nella storia sportiva della casa inglese. La decisione della casa di Woking si inserisce in un contesto di crescente interesse attorno alla classe Hypercar, che negli ultimi anni ha visto un numero sempre maggiore di costruttori entrare nella competizione. Con l’annuncio dell’ingresso di Genesis, marchio premium di Hyundai, e il ritorno di Ford, il panorama del WEC si prepara ad accogliere un numero ancora più ampio di protagonisti di primo piano.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/04/2025