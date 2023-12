Lamborghini svela le line up: entrano Cairoli e Mortara

FORMAZIONI COMPLETE La Lamborghini ha ufficializzato le formazioni che schiererà sulle LMDh al via dei due campionati di spicco confermando l'arrivo di Matteo Cairoli e Edoardo Mortara. I due sono stati ingaggiati per affiancare i due piloti ufficiali, Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti, da tempo tra le file del reparto corse di Sant'Agata bolognese. Ad inizio anno erano stati inseriti anche gli ex Formula 1 Daniil Kvyat e Romain Grosjean.

CAIROLI NELL'IMSA Le due SC63 LMDh saranno divise tra la serie nord-americana ed il WEC, entrambe a tempo pieno. Nell'IMSA la vettura scenderà in campo a partire dalla seconda tappa di campionato, la 12 ore di Sebring a marzo, saltando la 24 ore di Daytona di fine gennaio in quanto la vettura verrà omologata successivamente. Molto positivi i test collettivi dei giorni scorsi proprio sull'ovale della Florida dove Lamborgini ha primeggiato. Cairoli (che in questi giorni ha saluato Porsche dopo diverse stagioni di successi) sarà impiegato come terzo pilota nelle gare lunghe della 'endurance up' al fianco di Romain Grosjean e Andrea Caldarelli.

MORTARA NEL WEC Ex pilota Audi, protagonista della Formula E e mattatore di Macao, Mortara lavorerà con Bortolotti e Kvyat nel mondiale endurance. Dopo numerosi test su diverse piste, in questi giorni la vettura realizzata con la collaborazione di Ligier ha girato ad Austin (Texas). Già dal test di Jerez dello scorso novembre era avvenuta la prima presa di contatto di Cairoli e Mortara con la SC63.

LE PAROLE DI SANNA ''Sono entusiasta di accogliere Edo e Matteo nella nostra famiglia di Lamborghini SC - ha dichiarato il responsabile del reparto corse di Lamborghini, Giorgio Sanna - entrambi portano velocità ed esperienza al progetto LMDh, offrendoci anche l’opportunità di impiegarli nelle gare e campionati GT3 più strategici''.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/12/2023