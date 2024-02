Qatar, Prologue day 1: Porsche/Jota e Ferrari dettano il ritmo

WEC AL VIA Dopo i ritardi nelle spedizioni dei container via nave al circuito del Qatar che ospiterà sabato la prima prova del mondiale endurance FIA, si è tenuta ieri la prima giornata di prove collettive del cosiddetto 'Prologue'. Nonostante tuti i team abbiano ricevuto vetture e materiali, nella prima sessione hanno girato solamente nove vetture mentre nel secondo turno (prevalentemente al buio) tutte le vetture sono scese in pista.

JOTA DAVANTI A comandare entrambe le sessioni è stata la Porsche del team Jota che nel secondo turno ha migliorato la prestazione che le ha permesso di rimanere davanti con Callum Ilott. Il team inglese ha portato anche la seconda vettura tra i primi (terzo Jenson Button) ma la Ferrari 499P di Antonio Fuoco si è inserita tra le due 963 in seconda posizione mentre Antonio Giovinazzi ha piazzato la seconda Hypercar italiana alle spalle dei primi tre. Più staccate le Porsche ufficiali di Penske mentre la terza Ferrari si è inserita in sesta posizione dietro alla Cadillac. Bene anche Peugeot che conclude la giornata in settima posizione. Molti chilometri ma tempi alti per le Toyota che ora devono sgomitare contro parecchi avversari competitivi.

MCLAREN SI PRESENTA Bella lotta nella nuova classe LMGT3 che con l'abbandono delle vecchie GTE accoglie diversi nuovi marchi. La McLaren si è subito portata al top con la 720S di United Autosport guidata da Gregoire Saucy, fresco debuttante nel mondo delle ruote coperte. Alle spalle della vettura inglese si sono inserite la Ferrari di Vista/AF Corse, la Lexus di Akkodis e l'Aston Martin Vantage di Heart of Racing. Quinta la Corvette di TF Sport, squadra ex Aston Martin che ha scelto di schierare la vettura americana. Oggi la seconda giornata di prove. Giovedì invece le libere che danno avvio al week end di gara.

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 27/02/2024