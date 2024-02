Ufficializzati i 37 equipaggi al via della stagione: 19 le Hypercar

Il via dal Qatar con la 1812km di sabato 2 marzo

TRENTASETTE AUTO AL VIA Prosegue l'avvicinamento alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship con la stagione che scatterà dal Qatar sabato 2 marzo. Mentre tutti i team sono impegnati nel rodare e sviluppare le vetture nei test in pista, la FIA e l'Automobil Club de l'Ouest hanno pubblicato la lista iscritti completa che vedremo in medio-oriente.

14 MARCHI Tra le due classi, Hypercar e LMGT3, vedremo in pista la bellezza di 14 costruttori diversi. Una delle stagioni più attese del WEC sta per cominciare con tutti i marchi che si sono impegnati nell'endurance che ormai sono ai nastri di partenza. La novità di quest'anno nella cateogira assoluta è l'ingresso di Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini. Solo queste ultime due si schiereranno con una sola vettura.

SQUADRONE PORSCHE Unico marchio ad aver appoggiato fin da subito la possibilità di appoggiarsi anche a team privati, la Porsche schiererà quattro vetture: oltre alle due ufficiale di Penske tornano quelle di Proton e Jota (con Jenson Button al volante). Due le Peugeot che tanto hanno lavorato sullo sviluppo del retrotreno. Tre invece le Ferrari che dovranno in primis difendere la vittoria alla 24 ore di Le Mans. Due Toyota per cercare di ripetere la corsa al titolo ora che i concorrenti sono molti ed agguerriti mentre Cadillac rimane fedele alla vettura singola ma per Le Mans potrebbero tornare due con il supporto del telaio che corre nell'IMSA.

VIA ALLE GT3 Il cambio di regolamento tecnico con la fine dell'era GTE aprendo alle più comuni GT3 sta rimpolpando la classe GT con innesti rappresentati da BMW, Aston Martin (ma è solo un ritorno), McLaren, Ford, Lamborghini e Lexus mentre Porsche, Corvette e Ferrari faranno gli onori di casa. Confermata la presenza delle Iron Dames con una Lamborghini Huracan.

ITALIANI Sono sempre di più i piloti del nostro paese che approdano nel mondo dell'endurance da piloti professionisti. Nella classe principale i vincitori di Le Mans Alessandro Pierguidi e Antonio Giovinazzi partiranno con i favori del pronostico ma nella seconda 499P vi è sempre Antonio Fuoco. Mirko Bortolotti e Edoardo Mortara sono i portacolori di Lamborghini. Daniel Mancinelli si è stabilizzato sull'Aston Martin dell'HRT mentre Valentino Rossi guiderà per BMW (che avrà sull'Hypercar Raffaele Marciello, pilota seguito e sostenuto dai fan italiani ma tesserato con licenza elvetica). Tornano Francesco Castellacci e Davide Rigon per Ferrari oltre ad Alessio Rovera e Claudio Schiavoni con Matteo Cressoni. Sulla Ford Mustang di Proton ritroveremo Giorgio Roda.

Pubblicato da Marco Borgo, 15/02/2024