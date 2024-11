Sakhir, Gara: Toyota vince gara e titolo costruttori, a Lotterer, Estre, Vanthoor il titolo piloti

Gara da dimenticare per Ferrari che si consola con il successo in GT3

TOYOTA TENACE Anche se sembrava improbabile una vittoria della Toyota nell'ultima gara stagionale, il marchio nipponico non si è fatto scappare il successo nella 8 ore del Bahrain. Dopo aver siglato la pole position al venerdì, nell'ultima manche di ieri Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa hanno tagliato per primi il traguardo regalando il successo nella classifica costruttori al marchio asiatico.

BATTAGLIA IN PISTA Non è mancata la bagarre in pista contro le rivali Porsche, Ferrari e Peugeot. La stessa Toyota non è stata immune da problematiche dovendo risolvere una tamponata rimediata nella prima ora. Per la seconda vettura di Nyck De Vries, José Maria Lopez e Kamui Kobayashi c'è stata la resa ai problemi tecnici nelle fasi finali. La Porsche ha cercato di dare fastidio con Matt Campbell, Michael Christensen e Frederic Makowiecki, saliti al secondo posto a seguito delle verifiche post gara che hanno retrocesso la Ferrari di Alessandro Pierguidi, Miguel Molina e James Calado per un'infrazione nel numero di pneumatici utilizzati in gara.

FERRARI IN SALITA Cominciata subito male la corsa delle Rosse che nelle prime curve sono incappate - nuovamente - in un groviglio con le due Porsche. Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco e Nycklas Nielsen sono così finiti nell ultime posizioni di classe così come i leader della classfica assoluta André Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor. Questi ultimi concudendo al decimo posto hanno messo le mani sul titolo mentre la 499P penalizzata scendeva da seconda a quattordicesima. Unica consolazione la Ferrari privata di AF Corse, ottava al traguardo con Robert Kubica Yifei Ye e Robert Shwartzman. Duello corpo a corpo tra la Cadillac (gestita da Ganassi) e la Porsche del team Jota che dal prossimo anno rileverà la gestione delle vetture americane. Se Peugeot agguanta un ottimo podio va anche sottolineata la buona prestazione di Alpine e BMW che risalgono posizioni (quinto Marciello). Ancora una gara contrassegnata dai problemi tecnici per Lamborghini.

VITTORIA FERRARI IN GT3 Con una corsa priva di sbavature la 296 GT3 di Simon Mann, Alessio Rovera e Francosi Heriau ha centrato il successo bissando quello dell'ultima gara al Fuji. Alle loro spalle hanno scalpitato per tutto il finale di gara le Corvette del TF Sport che hanno negato la gioia del podio alla Lamborghini Huracan di Claudio Schiavoni, Matteo Cairoli e Matteo Cressoni. E' bastato il quinto posto a Morris Shuring, Richard Lietz e Yasser Shahin con la Porsche 911 che aveva portato loro il titolo già nella scorsa tappa in Giappone.

Sakhir, Gara (top ten)

1. Buemi/Hartley/Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid - 235 giri

2. Campbell/Christensen/Makowiecki - Porsche 963 Team Penske - 29.177

3. Jensen/Muller/Vergne - Peugeot 9X8 - 36.799

4. Gounon/Habsburg/Chatin - Alpine A424 - 37.404

5. Marciello/Wittmann/Vanthoor - BMW M Team WRT - 47.916

6. Bamber/Lynn/Bourdais - Cadillac V Team Ganassi - 55.841

7. Button/Hanson/Rasmussen - Porsche 963 Team Jota - 1'00.834

8. Kubica/Shwartzman/Ye - Ferrari 499P AF Corse - 1'03.539

9. Milesi/Schumacher/Vaxiviere - Alpine A424 - 1'12.064

10. Estre/Lotterer/Vanthoor - Porsche 963 Team Penske - 1'19.711

foto: WEC/DPPI

Pubblicato da Marco Borgo, 03/11/2024