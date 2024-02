24h Le Mans: selezionati i 62 equipaggi per l'edizione 2024

23 HYPERCAR Sono stati ufficializzati oggi dall'Automobile Club de l'Ouest i 62 team selezionati per partecipare alla 24 ore di Le Mans che si correrà il prossimo 15-16 giugno. La grande classica francese godrà di una delle battaglie più epiche con ben 23 vetture al via della classe Hypercar: una presenza così massiccia di costruttori a contendersi la vittoria assoluta non si vedeva da tantissimi anni. Saranno infatti nove i marchi in pista. La Ferrari che dovrà difendere la vittoria dello scorso anno porterà tre vetture. Ben sei le Porsche. Tre anche le Cadillac mentre due saranno Toyota, Peugeot e le new entry Alpine, Lamborghini e BMW mentre Isotta Fraschini porterà una sola vettura. Sedici invece le LMP2, categoria che esce quest'anno dal mondiale ma rimarrà presente a Le Mans e nei campionati continentali.

VIA ALLE GT3 Saranno 23 le vetture GT3, da quest'anno ammesse nel WEC, con un cospicuo numero di nuovi costruttori. Se Ferrari e Porsche confermano il proprio impegno con cinque e due vetture, lo stesso si può dire per la Corvette e l'Aston Martin che avranno due vetture ciascuno. Nuovi innesti saranno invece McLaren (3), Lamborghini (2), BMW (2), Lexus (2) e Ford (3). Grande interesse per il debutto di Valentino Rossi con il marchio bavarese di cui è pilota dallo scorso anno mentre non manca l'equipaggio tutto al femminile delle Iron Dames.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/02/2024