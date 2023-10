Aston Martin tra F1 e Le Mans, tutto ruota attorno a Lance Stroll

Negli ultimi giorni l'Aston Martin ha fatto parlare molto di sé. Da una parte è arrivato l'annuncio ufficiale dello sbarco nel campionato WEC a partire dal 2025 con la Hypercar Valkyrie, dall'altra hanno iniziato a circolare voci circa una possibile cessione del team di F1 alla compagnia petrolifera Aramco. Sullo sfondo rimangono, con un peso specifico notevole, i dubbi sul prosieguo della carriera di Lance Stroll.

F1 2023, GP Bahrain: Lawrence e Lance Stroll (Aston Martin)

LA VERSIONE DI LAWRENCE Nel paddock del GP Qatar sono esplose le voci sull'offerta clamorosa di Aramco a Lawrence Stroll. Secondo la testata Sport1, la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita è arrivata a mettere sul tavolo ben 800 milioni di euro. Un portavoce del team ha escluso che l'affare si possa concretizzare: ''Lawrence ha chiarito che una vendita è fuori questione. La F1 è più popolare che mai e il valore delle squadre è in costante aumento. Non è previsto nulla del genere''. Lo stesso miliardario canadese è poi intervenuto sulla questione, ammettendo solo che ci sono stati dei contatti: ''Questa vendita non è prevista al momento. Ma siamo stati avvicinati. La F1 è uno sport e un business che va a gonfie vele in questo momento''.

IL FATTORE LANCE Nonostante il diretto interessato abbia escluso di voler vendere, si continua a parlare del peso che sta avendo la carriera del figlio Lance nelle scelte del padre. Il 24enne sta vivendo un periodo di notevole appannamento e pare che la madre Claire-Anne stia facendo pressioni su di lui per fargli concludere la carriera, spaventata da alcuni incidenti accaduti quest'anno. A Singapore, Stroll non aveva preso parte alla gara dopo un terribile schianto in qualifica. Il confronto diretto con Fernando Alonso è un altro motivo di riflessione, come ha spiegato l'ex pilota della Ferrari Gerhard Berger: ''Sebastian Vettel non era più veramente motivato. Era già nella zona di comfort e stava facendo il minimo indispensabile quando ha guidato accanto a Stroll. Ma Alonso, come Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen, è uno dei pochi grandi campioni che non hanno bisogno dello stimolo dei compagni di squadra per dare sempre il massimo della prestazione. Lance Stroll ora sente questo, anche se non è un cattivo pilota da corsa''.

F1 2023, GP Singapore: Lance Stroll (Aston Martin)

SOGNO CHE TRAMONTA Il progetto di papà Lawrence di rendere il figlio un campione del mondo di F1 sembra essere sempre più vicino all'accantonamento. Una fonte anonima del paddock ha raccontato un aneddoto a riguardo: ''Padre e figlio una volta vennero nella nostra fabbrica per guardarla. Non ho mai visto un padre così interessato e un figlio così disinteressato''. E qui entra in scena la decisione di entrare nel WEC: spostare Lance nel campionato Endurance potrebbe essere un ripiego che soddisfa tutti. Ricordiamo che l'Hypercar Valkyrie è stata progettata da Adrian Newey e ci sono grandi aspettative sul suo potenziale. Un trionfo alla 24 Ore di Le Mans sicuramente ripagherebbe di tutti gli sforzi fatti da Lawrence.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/10/2023