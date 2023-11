Nyck De Vries promosso a tempo pieno sulla Toyota Hypercar

DE VRIES TITOLARE L'olandese Nyck De Vries ritorna nel circuito dell'endurance e ritorna tra le file della Toyota. Dopo aver lasciato le monoposto, De Vries si era distinto nelle LMP2 venendo inserito dal marchio nipponico quale pilota di riserva del suo programma LMP1, poi diventato Hypercar. La parentesi in Formula 1 ha rappresentato un passo falso per il 28enne che ha visto Alpha Tauri preferirgli Daniel Ricciardo dopo dieci gare. De Vries, che aveva avuto modo di gareggiare anche in Formula E, è stato ripescato da Toyota che per il 2024 lo ha nominato titolare a tempo pieno sulla vettura nr. 7.

LOPEZ SULLA LEXUS L'ingresso di De Vries tra gli ufficiali di Toyota lo vedrà rimpiazzare José Maria Lopez sulla vettura che condividerà con Mike Conway e Kamui Kobayashi. Invariata la line-up della seconda auto con Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi. Entra Ritomo Miyata nel ruolo di pilota di riserva e gareggierà nell'European Le Mans Series sulla LMP2 del COOL Racing. José Maria Lopez rimane nei programmmi di Toyota ma verrà girato al team Akkodis che dal prossimo anno entrerà nel WEC schierandosi in LMGT3 con due Lexus RCF.

Pubblicato da Marco Borgo, 20/11/2023