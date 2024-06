24h Le Mans, 16° ora: Toyota leader dopo una lunga safety car

PIOGGIA Come si temeva la mattinata di Le Mans è stata caratterizzata dalla pioggia, ma quest'ultima ha anticipato le previsioni cominciando a cadere copiosa già a cavallo di mezzanotte. Lunga la presenza della Safety Car in pista che è stata rimossa appena dopo le ore 8.00 con la pista che va asciugandosi. Gomme da bagnato ancora per le vetture davanti. Con la penalità che ha tolto dalla prima posizione la Ferrari di Kubica, a comandare è la Toyota GR050 di Sebastien Buemi.

PENALITA' Anche la Ferrari nr. 51 di Antonio Giovinazzi è andata incontro ad un drive through (così come Lamborghini 63) per un'infrazione durante il periodo di Full Course Yellow. La rossa esce in nona posizione. Dietro alla Toyota troviamo dunque la Porsche di Laurens Vanthoor che non sembra spingere troppo mentre terza è la Ferrari nr. 50 di Nicklas Nielsen. Perde la quarta posizione a favore di Robert Kubica sulla 499P nr. 83 Nyck De Vries che ha avuto problemi di visibilità e ha dovuto rallentare e fermarsi al box scivolando uncidesimo. Davanti a lui le Cadillac e le Porsche Pneks/Jota. In LMP2 comanda la nr. 183 di AF Corse con Ben Barnicoat alla guida.

PORSCHE LEADER IN GT3 Nella classe GT la Porsche del team Manthey di Richard Lietz ha un vantaggio di quasi un giro sulla Lexus di Akkodis (Timur Boguslavsky) e sulla Ford Mustang del Proton guidata da Dennis Olsen. Appena fuori dal podio Daniel Mancinelli su Aston Martin tallonato dall'unica BMW superstite di WRT. Si è fermata anche la Ferrari 296 del JMW.

Classifica 16° ora

