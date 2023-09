Vettel sulla Porsche Hypercar: trattative in corso

MONDIALE IN FERMENTO Con la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship ormai verso la chiusura, e nuovi marchi che entreranno anche nella prossima stagione, c'è grande fermento e lavoro dietro le quinte del mondiale. Sul fronte Porsche, presente quest'anno con le due vetture del team Penske e due private affidate a Jota e Proton - quest'ultima entrata a stagione in corso - sembra possano esservi delle novità per la prossima stagione. Testate specializzate riportano che i piloti Yifei Ye e Antonio Felix Da Costa, già piloti Jota, sarebbero in fase di valutazione per una promozione al team factory.

JOTA RADDOPPIA: EQUIPAGGIO EX F1 Auto Motor und Sport ha riportato in questi giorni le dichiarazioni del team principal Jota di essere in trattative con l'ex pilota di Formula 1 Sebastian Vettel. Il tedesco non ha ancora raggiunto un accordo ma starebbe trattando per salire su una seconda vettura schierata ad hoc per formare un equipaggio di ex piloti del circus assieme a Jenson Button e Robert Kubica. Sempre Sam Hignett aveva pochi giorni prima smentito che quel posto potesse essere di Kimi Raikkonen.

DE VRIES TORNA IN TOYOTA? C'è confusione attorno alla possibilità che Nyck De Vries possa fare ritorno in seno al team Toyota entrando però tra i piloti titolari. L'olandese faceva parte delle riserve del team nipponico prima della sua breve esperienza in Formula 1. Con la prematura fine dell'esperienza nel mondiale De Vries sembra guardare altrove (si è iscritto ad Harvard, ndr) ma si vocifera che José Maria Lopez non sarà riconfermato al via sull'Hypercar.

Pubblicato da Marco Borgo, 27/09/2023