Sakhir, Rookie Test: Shwartzman leader con la Ferrari

BUONA LA PRIMA A nemmeno 24 ore dalla fine della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, in Bahrain sono ritornate in pista le vetture per i rookie test che hanno dato modo a diversi piloti, molti giovani o esordienti, di provare le vetture delle tre classi. A segnare il miglior tempo a fine giornata è stato Robert Shwartzman, già pilota di riserva Ferrari F1, che alla prima presa di contatto con la 499P Hypercar ha dettato il ritmo. Il russo ha avuto la meglio su Will Stevens e Norman Nato che hanno condiviso la Porsche 963 del team Jota.

WADOUX SULLA FERRARI Sulla vettura che ha trionfato a Le Mans è salita anche Lilou Wadoux, pilota ufficiale Ferrari e quest'anno al via in classe GTE-am e prima donna a vincere una gara del WEC alla 6 ore di Spa. Per la 22enne francese una trentina di tornate con ottimi riscontri che l'hanno piazzata in terza posizione tra i rookie. Si rivede l'ex formulista René Binder, sulla 963 di Proton, mentre la Cadillac ha fatto girare Nicholas Varrone, neo-campione GTE con la Corvette. Toyota ha fatto girare Ben Barnicoat, Joshua Pierson e Jack Hawksworth.

ROSSI SULLA LMP2 Come annunciato, Valentino Rossi ha provato l'Oreca del team WRT, squadra che l'anno prossimo curerà il progetto BMW con Hypercar e GT3. Molto probabile che l'italiano sarà parte degli ufficiali a bordo di una delle M4 GT3. Sempre in LMP2 si è visto Clement Novalak, pilota di punta in Formula 2 che ha siglato il miglior tempo. L'italiano Lorenzo Patrese ha comandato la classe GTE con la Ferrari 488 del Richard Mille davanti a Nicola Marinangeli che ha girato con la vettura di AF Corse. Anthoine Duquin (selezionato dall'ACO) e Timur Boguslavskiy si sono spartiti la Corvette.

Pubblicato da Marco Borgo, 05/11/2023