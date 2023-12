Ferrari Hypercar: James Calado rinnova il contratto con il Cavallino

È da nove anni uno dei piloti delle attività endurance e GT più solidi, veloci e costanti di casa Ferrari. La notizia è che James Calado spegnerà le candeline anche del suo decimo anniversario a Maranello, avendo firmato con il Cavallino un rinnovo pluriennale per continuare a guidare in pista le rosse anche nelle prossime stagioni. Il 34enne inglese che nel 2023 ha portato a casa la storica vittoria assoluta nell’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans con la 499P Hypercar, ha all’attivo anche tre titoli mondiali Wec in classe GTE-Pro con la Ferrari 488 (2017, 2021 e 2022).

WEC 2023: Giovinazzi, Calado, Pier Guidi (Ferrari)

PARLA CALADO “Sono orgoglioso – spiega il ferrarista – di aver rinnovato il contratto. Con la Ferrari ho vissuto esperienze incredibili e proseguire questo percorso è straordinario. Il mio obiettivo per il futuro è quello di diventare campione del mondo con la Hypercar. In dieci anni a Maranello ho vissuto momenti emozionanti. Un grande ricordo indelebile, ovviamente, è stata la vittoria a Le Mans quest’anno, la prima nella classifica assoluta, e la gioia che ho provato salendo sul podio con Ale e Giovi (Pier Guidi e Giovinazzi, ndr) è stato qualcosa che non dimenticherò mai”.

VEDI ANCHE

WEC 2023: la Ferrari 499P di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi

COLETTA SODDISFATTO “Siamo felici – aggiunge il responsabile del programma Corse GT, Antonello Coletta – di poter contare anche in futuro su un pilota veloce e affidabile come James, che si è affermato sportivamente all’interno della famiglia Ferrari. Nelle ultime dieci stagioni insieme abbiamo costruito un percorso fatto di successi in cui brillano la vittoria assoluta a Le Mans, che Calado ha festeggiato insieme ai compagni di squadra della Ferrari 499P numero 51, e i tre titoli iridati in LMGTE Pro conquistati con Pier Guidi. Ripartiamo da queste basi guardando con grande ottimismo al futuro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/12/2023