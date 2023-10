Ferrari 499P Modificata, per guidare (in pista) la regina di Le Mans

L'auto vincitrice alla 24 Ore viene riprodotta in serie limitata e inaugura il programma Sport Prototipi Clienti. Come viene "Modificata"

Tornare ai nastri di partenza di una corsa leggendaria è già episodio degno di grandi celebrazioni. Tornare e vincere all'esordio, è un episodio storico. È una conquista il cui valore merita un regalo vero, da poter toccare e soprattutto da poter guidare. Ferrari 499P Modificata una edizione limitata che rende omaggio al ritorno nella top class delle corse endurance del Cavallino. Il nome dice tutto: è una versione del prototipo che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans 2023, pensato per impiego non competitivo in pista e sottoposto ad alcune modifiche. Ma è una buona notizia, sotto spieghiamo il perché. Come contesto del reveal, le Finali Mondiali Ferrari in corso all’Autodromo del Mugello.



Ferrari 499P Modificata, sport prototipo ''clienti''

Destinata a un pubblico di clienti selezionato (e immaginiamo molto facoltoso, benché il prezzo sia top secret), la 499P Modificata rappresenta un nuovo tipo di progetto per Ferrari: è infatti sviluppato da una vettura da competizione e non da un modello di produzione, tuttavia non è soggetto ai limiti imposti da un regolamento tecnico. Non dover rispettare i parametri sportivi e tecnici del FIA WEC ha permesso al team di ingegneri di Maranello di introdurre una serie di interventi che rendessero le prestazioni della vettura più accessibili e che al tempo stesso aumentassero le emozioni di guida. 499P Modificata sarà la protagonista del nuovo programma Sport Prototipi Clienti.

499P Modificata: fascino dei vincenti

499P VS 499P MODIFICATA

Le principali differenze con 499P riguardano l’assale elettrico a quattro ruote motrici, la funzionalità cosiddetta “Push to Pass”, inoltre gli pneumatici e l’assetto, controllori elettronici e mappature del motore incluse. L’abitacolo rimane invece monoposto, mentre anche il telaio conserva la stessa ritualità di ingresso e uscita della 499P, permettendo ai clienti d’immedesimarsi negli equipaggi della #50 e della #51 che alla 24 Ore del Centenario hanno firmato il successo, la Hyperpole e il giro veloce in gara. Scendiamo nei dettagli.

499P Modificata, un ''gentleman'' di prototipo

Il powertrain ibrido della 499P Modificata combina un motore termico dislocato in posizione centrale- posteriore e un motore elettrico sull’asse anteriore. Il sistema può erogare a terra una potenza massima di 870 cv, in quanto non è limitato dai regolamenti FIA-ACO. L’unità a combustione interna (ICE) condivide l’architettura del propulsore montato sulla 296 GT3, ma è stata sottoposta a una completa rivisitazione, finalizzata allo sviluppo di soluzioni dedicate e all’alleggerimento complessivo. Una caratteristica specifica è il fatto che il sei cilindri a ‘V’ della 499P Modificata sia di tipo portante e quindi svolga una preziosa funzione strutturale, rispetto alle versioni che equipaggiano le granturismo da competizione, dove il motore è montato sul telaietto della vettura.

Stesso gruppo motore della 499. Anzi, di più

E-POWER La seconda anima del motopropulsore è rappresentata dall’ERS – Energy Recovery System – che ha una potenza massima di 200 kW (272 cv), un motore elettrico dotato di differenziale la cui batteria si ricarica nelle fasi di decelerazione e frenata. Il pacco batterie con tensione nominale di 800V beneficia dell’esperienza maturata in Formula 1. Il motopropulsore è accoppiato a un cambio sequenziale a sette rapporti.

Il setup meccanico (molle e ammortizzatori laterali e centrali, barre antirollio) è stato appositamente studiato per massimizzare il divertimento di guida e garantire un comportamento della vettura prevedibile in ogni condizione. Con la stessa filosofia sono state messe a punto le mappe motore e quelle di guidabilità. Sono state sviluppate, inoltre, specifiche logiche di controllo trazione per facilitare la gestione della coppia motrice al limite di aderenza. Infine, viene introdotta una specifica logica di assistenza alla partenza.

PNEUMATICI Rispetto alla 499P, la 499P Modificata adotta pneumatici specifici sviluppati da Pirelli per esaltarne le doti e massimizzarne il divertimento di guida in ottica non competitiva, privilegiando la facilità di riscaldamento e l’aderenza costante rispetto alle prestazioni di picco.

Pneumatici Pirelli ''ad hoc''

DINAMICA VEICOLO La rimozione dei vincoli regolamentari stabiliti nel FIA WEC ha consentito di inserire nuovi contenuti. Un aspetto prioritario è la fruibilità dell’asse elettrico anteriore disponibile già a basse velocità (sulla 499P l’assale anteriore è limitato all’uso superati i 190 km/h), permettendo quindi al guidatore di beneficiare del controllo di trazione su quattro ruote. Tale soluzione offre benefici in termini di prestazioni e di guidabilità, permettendo di sfruttare il grip aggiuntivo offerto dalla trazione anteriore e di ottimizzare la distribuzione della coppia motrice tra gli assali. L’effetto è quello di una vettura ancor più pronta e precisa in uscita di curva, che agevola il lavoro del conducente nell’individuare le traiettorie migliori, e che innalza la confidenza nella guida di una vettura capace di prestazioni straordinarie.

OVERBOOST Un’altra modifica possibile grazie all’assenza di vincoli regolamentari è stata quella legata all’introduzione del sistema “Push To Pass”, che permette al pilota di beneficiare di una potenza pari a 163 cv, in aggiunta ai 707 cv normalmente disponibili, per un periodo limitato di tempo durante il giro. Tale sistema permette di raggiungere così la potenza massima di 870 cv. La logica è concettualmente analoga a quella introdotta sulle Formula 1 nel 2009 tramite il sistema KERS. Il sistema è attivabile dal pilota tramite un tasto posto sul retro del volante; il surplus di potenza viene rilasciato solo quando l’acceleratore è spinto al massimo e per una durata non superiore a 7 secondi per ogni attivazione.

A partire dal 2024 l’offerta del dipartimento Corse Clienti si arricchirà dunque del programma “Sport Prototipi Clienti”, con il quale i proprietari della 499P Modificata potranno contare sull’assistenza completa di Ferrari per quanto riguarda la manutenzione della vettura e il supporto – tecnico e logistico – per l’utilizzo in pista in eventi dedicati. Proprio come il già esistente programma F1 Clienti. Ma a... ruote coperte.

La vettura, l'assistenza di Ferrari: che programma!

