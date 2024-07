San Paolo, Gara: Toyota piega le Porsche, poi le Ferrari

TOYOTA PIU' VELOCE Torna in pista il mondiale enduranche che dopo la 24 ore di Le Mans del mese scorso affronta ora la lunga parte di stagione al di fuori dell'Europa. Ieri si è disputata la 6 ore di San Paolo e in Brasile ad avere la meglio è stata la Toyota. In grado di monopolizzare la prima fila in qualifica, la casa nipponica non si è fatta sfuggire la vittoria non senza qualche noia tecnica.

SUCCESSO ALLA #8 Il successo è stato firmato da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. I tre partivano dalla seconda posizione, e al netto di un lungo alla prima staccata, sono sempre stati alle spalle dei poleman finché questi non sono precipitati indietro a causa di problemi tecnici a cavallo di metà gara. Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries hanno potuto solamente rimontare fino alla quarta piazza a beneficio delle Porsche. Team Penske che piazza così due vetture sul podio nonostante una foratura rimediata da Laurens Vanthoor a seguito di una toccata. La leadership di campionato rimane così nelle mani del trio composto da Kevin Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor.

FERRARI APPESANTITA Dopo la strepitosa vittoria di Le Mans, le 499P hanno dovuto paare dazio confrontandosi con un Balance of Performance molto sfavorevole. Le due vetture ufficiali hanno concluso in quinta e sesta posizione non riuscendo a tenere il passo delle rivali Porsche e Toyota. Inconveniente per Robert Kubica finito in testacoda a causa di una speronata ricevuta dalla 963 di Julien Andlauer. La gialla Ferrari ha concluso in undicesima posizione. Non benissimo nemmeno Peugeot, BMW ed Alpine che piazzano una vettura ciascuno ai margini della top ten.

PORSCHE ALLUNGA Domina la Porsche anche nella categoria GT3 con la 992 del team Manthey che ritrova il successo allungando così in classifica generale. Alexey Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler hanno beneficiato dei guai tecnici che hanno fermato la Lamborghini Huracan delle Iron Dames che in quel momento battagliava per la prima posizione. Bel riscatto dopo il violento incidente di Le Mans per l'Aston Martin di Daniel Mancinelli, Ian James e Alex Riberas, secondi sul traguardo. McLaren protagoniste di una battaglia interna per il terzo gradino del podio che è andato all'equipaggio composto da Josh Caygill, Nico Pino e Marino Sato. Giù dal podio la BMW di Valentino Rossi mentre diversi contatti e problemi hanno attardato Ferrari, Ford e Lamborghini.

foto: WEC/DPPI

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 15/07/2024