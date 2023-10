8h Bahrain: Cadillac e Porsche alleggerite per l'ultimo round

TAPPA FINALE Si correrà questo fine settimana l'atto conclusivo della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship con la 8 ore del Bahrain che assegnerà i titoli iridati del mondiale endurance. Dopo lo scorso round del Fuji, in cui Toyota ha chiuso i giochi con una doppietta in casa, rimangono da assegnare i titoli piloti della categoria Hypercar oltre a quelli piloti e team della categoria LMP2.

BATTAGLIA A TRE La lotta per il campionato piloti della classe Hypercar è matematicamente una questione a tre fra le due Toyota e la Ferrari nr. 51. La casa nipponica vede al comando della classifica generale il trio composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa a quota 133 punti. Quindici lunghezze più indietro troviamo Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez. I primi vantano una sola vittoria ma hanno concluso al secondo posto in quattro delle restanti cinque occasioni. Quattro invece le vittorie degli inseguitori, ma incappati nel pesante ritiro a Le Mans. Proprio i ferraristi vincitori della classica francese - Alessandro Pierguidi, James calado e Antonio Giovinazzi - possono ancora sperare in un colpaccio, ma il divario da colmare è pari a 31 punti. Non vi fosse stata la gara di 8 ore con punteggio maggiorato, la questione titolo sarebbe una questione tra gli equipaggi nipponici.

BOP FINALE Alla vigilia del round conclusivo lo staff tecnico del FIA WEC ha deciso di ritoccare il Balance of Performance andando ad alleggerire ulteriormente le due Porsche 963 del Team Penske e la Cadillac V-Series di Ganassi. A parte la 24 ore di Le Mans dove anche a causa degli eventi sono riuscite a mettersi in mostra, queste vetture navigano tra la quinta e la settima posizione con la Cadillac che ha come miglior piazzamento il terzo posto proprio in Francia.

ULTIMA GARA LMP2 E GTE La corsa araba sarà l'ultima apparizione delle vetture LMP2 e GTE nel mondiale. La crescita della classe assoluta, che continuerà nelle prossime due stagioni, e l'introduzione delle GT3 in luogo delle GT, porteranno a sacrificare la classe per prototipi privati. Attualmente al comando vi è il team WRT con un cospicuo vantaggio sull'Inter Europol, protagonista di Le Mans. In GTE la Corvette ha fatto man bassa vincendo in tre occasioni e finendo al secondo posto per due volte. Titolo dunque già in cassaforte per Nicky Catsburg, Nicholas Varrone e Ben Keating. Saranno 36 le auto al via della corsa conclusiva che scatterà sabato alle ore 12 e sarà visibile in diretta su Sky Sport.

Pubblicato da Marco Borgo, 31/10/2023