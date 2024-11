WEC 2024: rivivi la 8 ore del Bahrain

FINALE NEL DESERTO Il mondiale endurance è tornato in pista per la tappa conclusiva nel circuito del Bahrain. Sulla pista medio-orientale è andata in scena sabato la corsa finale che si è disputata a cavallo del tramonto. Toyota e Porsche si sono spartite i titoli iridati costruttori e piloti. Ferrari ha provato ad inserirsi quantomeno nella bagarre per la vittoria in gara ma nella classe Hypercar ha vissuto una corsa da dimenticare. Consola la vittoria in classe GT3 dove il titolo era già stato messo in cassaforte dagli uomini Porsche.

Rivedi la 8 ore del Bahrain attraverso la sintesi proposta dal canale YouTube ufficiale del campionato.

foto: WEC/DPPI

Pubblicato da Marco Borgo, 04/11/2024