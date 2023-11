WEC, come seguo la 8 Ore del Bahrain 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P

Il campionato del mondo Fia Wec 2023 volge al termine, ma c'è ancora tempo per un'ultima scorpacciata di emozioni. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si riaccende la sfida tra Toyota e Ferrari, con le 499P che sono state rallentate dal Balance of Performance dopo la straordinaria e memorabile vittoria alla 24 Ore di Le Mans. La partenza è alle 12.00 italiane di domenica 9 luglio 2023 e la gara sarà visibile in diretta sulla pay-tv satellitare e in streaming su internet con Now: i canali sono quelli di Eurosport 1 e Sky Sport Action.

Wec 8 Ore Bahrain 2023: le due Ferrari 499P Hypercar in azione | Foto: Ferrari

STREAMING ON BOARD Non è prevista invece alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito, anche se è proprio la Ferrari a venire incontro agli appassionati che non hanno sottoscritto alcun abbonamento: sul canale Youtube ufficiale del Cavallino sono infatti disponibili gli on-board in diretta delle due 499P. Gli equipaggi sono il numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e il numero 51 con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado, che partono rispettivamente dalla quinta e dalla sesta casella in griglia. La diretta è visibile gratuitamente qui sotto.

WEC 8 ORE BAHRAIN 2023, LA DIRETTA ON-BOARD CAMERA FERRARI

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)

