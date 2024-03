Qatar, Gara: Porsche pigliatutto nel deserto

TRIPLETTA PORSCHE Le cinque vetture portate al via dal marchio tedesco avevano fatto capire fin da subito chi fosse l'avversario principale per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. La Porsche ha dominato la 10 ore del Qatar - gara che ha aperto la stagione del mondiale endurance - imponendosi sia nella classe Hypercar, occupando tutte e tre le posizioni sul podio, sia vincendo nella classe GT3.

PENSKE E JOTA Dopo la pole position siglata ieri da Matt Campbell, a dettare il ritmo per gran parte delle dieci ore di gara è stata l'altra 963 del Penske Motorsport, quella guidata da André Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor che regalano così la prima vittoria nella serie FIA alla Porsche che solo un mese fa ha aperto la serie americana IMSA con una vittoria alla 24 ore di Daytona. Nemmeno un pit stop non previsto per riattaccare il numero sulla fiancata della vettura ha fermato quest'ultima che aveva un enorme vantaggio sugli inseguitori.

CROLLO PEUGEOT La sorpresa di questa gara inaugurale è stata la Peugeot, in grado di posizionarsi alle spalle dei primi quando la Ferrari era prontamente balzata al comando allo spegnimento dei semafori, salvo portarsi al comando allo scoccare della prima ora di gara. I guai che hanno attanagliato la rossa (penalità e inconvenienti come la perdita del retrotreno) avevano rivisto la Porsche tornare davanti mentre la Peugeot ha inseguito fino ad un giro dalla fine quando è stata abbandonata dalla meccanica. Ne guadagnano il team Jota che passa in seconda posizione (ritirata la seconda vettura per noie elettriche) mentre la seconda Porsche di Penske saliva automaticamente sul podio.

CADILLAC E FERRARI Giù dal podio hanno concluso l'unica Cadillac al via seguita dalla Ferrari 499P schierata come AF Corse. La terza vettura preparata per Robert Kubica, Yifei Ye e Robert Shwartzman nonostante un avvio sofferto si è riscatta nella fase centrale chiudendo in quinta posizione. Solo settima la prima Toyota con il marchio nipponico che ha sofferto più di tutti un Balance of Performance particolarmente sfavorevole. Gara in salita per le due Alpine. Fuori dalla top ten le due BMW, anch'esse al debutto nel mondiale, mentre non si sono praticamente viste la Lamborghini e l'Isotta Fraschini, quest'ultima già in difficoltà in fase di avvio.

911 GT3 SUBITO VINCENTE Completa la prova maiuscola della Porsche la vittoria del team Manthey nella nuova classe GT3 che vede così la 911 GT3-R imporsi per la prima volta nel WEC. Dopo che la pole position era stata ad appannaggio della Corvette, in gara la squadra tedesca ha avuto la meglio con Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler imponendosi sull'Aston Martin di Daniel Mancinelli, Ian James e Alex Riberas. Buona la prova del marchio inglese che ha visto la seconda vettura del D'Station Racing finire al terzo posto. Bene la prima presa di contatto per BMW nel campionato ACO con la M4 di Valentino Rossi, Maxime Martin e Ahmad Al Harthy che ha finito in quarta posizione. Quinta la prima Ferrari al traguardo con Alessio Rovera alla guida. Protagonista in negativo della prima gara è stata la Lexus, spesso coinvolta in contatti in fase di doppiaggio.

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 02/03/2024