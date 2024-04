Tra sette giorni la 6 ore di Imola, il mondiale sbarca in Emilia Romagna

WEC AD IMOLA Mancano solamente sette giorni alla tanto attesa tappa italiana del FIA World Endurance Championship che quest'anno si correrà sul circuito di Imola. La gara italiana del mondiale è stata spostata sulla pista emiliana a causa dei lavori che stanno interessando l'impianto di Monza che ha ospitato la serie nelle due precedenti annate. L'occasione è anche un motivo per rendere omaggio non solo a Ferrari e Lamborghini, più ''di casa'' qui che sul tracciato lombardo, ma è anche vicina alla data del 1° maggio in cui quest'anno ricorreranno i trent'anni della morte di Ayrton Senna. Ad Imola si attende il grande endurance dal 2011, anno in cui l'Intercontinental Le Mans Cup gettò le basi per la nascita l'anno successivo del WEC che, però, attese fino al 2017 per affacciarsi nel nostro paese (Prologue a Monza, ndr).

PORSCHE CERCA CONFERME La 6 ore di Imola sarà la seconda tappa stagionale del WEC che arriva direttamente dal Qatar dove ad aprire la stagione fu la vittoria schiacciante della Porsche 963 Penske di André Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor. Diversi team hanno già provato sul circuito del Santerno e la gara si preannuncia entusiasmante. Da Stoccarda punteranno a riconfermarsi, ma i due protagonisti della passata stagione, Ferrari e Toyota, vorranno dire la loro complice un Balance of Performance più favorevole.

EQUILIBRI RIVISTI Dopo la corsa in medio-oriente ai due costruttori è stato concesso un BOP che dovrebbe ridare loro prestazione. La Ferrari faticò non poco nella prima tappa stagionale e la Toyota quasi non fu della partita se non grazie ad una condotta conservativa. Dopo il Qatar è emersa l'irregolarità della Cadillac di Earl Bamber, Alex Lynn e Sebastien Bourdais che ha comportato la squalifica della vettura americana. Tempi difficili per la LMDh d'oltreoceano che ha già annunciato la fine della collaborazione con Ganassi al termine della stagione corrente. Rimane da capire chi rileverà la Dallara e se Action Express rimarrà in gioco dopo appena due stagioni.

NUOVA PEUGEOT, DEBUTTO LAMBORGHINI Vi saranno delle novità sul circuito di Imola: la Peugeot ha presentato l'annunciato aggiornamento della 9X8 con la nuova versione che monta l'alettone al posteriore, mossa che conferma la difficile scelta progettuale dei tecnici francesi per una vettura che però aveva dimostrato dei buoni progressi. A pochi chilometri da casa vedremo per la prima volta in gara su pista italiana la Lamborghini. Per il marchio bolognese un esordio a Lusail, ed una settimana dopo a Sebring, mirando solamente al concreto finendo entrambe le corse per rodare il tutto dopo mesi di test.

FERRARI OSSERVATA SPECIALE I fan che accorreranno in autodromo avranno quasi tutti gli occhi puntati sulle rosse di Maranello. Le tre 499P, le due ufficiali più la terza schierata come AF Corse, dovranno tentare di ripetere il glorioso successo - l'unico finora dall'avvio del programma WEC l'anno passato - nella 24 ore di Le Mans dello scorso giugno questa volta davanti ai propri tifosi. Non mancherà il supporto alla Lamborghini ed Isotta Fraschini ma anche agli altri marchi e team in gara. Il calore del pubblico non mancherà nemmeno a Valentino Rossi, al secondo anno da pilota BMW e alla prima esperienza nel WEC. Di contorno al mondiale endurance verranno disputate tra sabato e domenica le gare del Lamborghini Supertrofeo e della Porsche Carrera Cup Germany.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/04/2024