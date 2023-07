Wec 6 Ore Monza 2023, Giovinazzi ci crede: "Mondiale? Perché no..."

La gara di casa, a Monza, non poteva arrivare in un momento migliore della stagione. La Ferrari ha da poco festeggiato un anno dal momento in cui la 499P Hypercar ha messo le ruote in pista per i primi giri verso la storia. E arriva alla 6 Ore all’Autodromo Nazionale per celebrare davanti ai tifosi l’incredibile successo del mese scorso a Le Mans. Ma non solo: grazie ai doppi punti raccolti nella grande classica del calendario endurance, il Cavallino è rientrato a pieno titolo nella lotta per il Mondiale. Un obiettivo che stuzzica Antonio Giovinazzi, che insieme ai compagni d’avventura (e di trionfo) Alessandro Pier Guidi e James Calado, si trova adesso a 25 punti dal terzetto Toyota composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

Wec 6 Ore Monza 2023: Antonio Giovinazzi (Ferrari Hypercar)

PARLA ANTONIO “Dopo un solo anno dall’inizio dell’avventura – ha spiegato Giovinazzi nel venerdì di prove libere della 6 Ore di Monza – essere qui è incredibile. Noi siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fino a questo momento, ma bisogna continuare a spingere perché anche i nostri avversari non si fermeranno e noi dobbiamo fare lo stesso. Il campionato? Perché no, con i doppi punti di Le Mans siamo tornati nella lotta. La Toyota è molto forte, ma ci sono anche Porsche, Cadillac, anche la Peugeot. Dobbiamo pensare alla nostra gara, ragionare sulle due 499P e provare a mettere pressione a Toyota. Speriamo di poter lottare fino all’ultima gara in Bahrain”.

VEDI ANCHE

Wec 6 Ore Monza 2023: Antonio Giovinazzi (Ferrari Hypercar)

MONZA DIFFICILE Certo, non mancano anche gli aspetti un po’ più problematici per la tappa di casa, considerando che il Balance of Performance non è stato particolarmente positivo e che la Rossa ha perso cavalli guadagnando zavorra. Un argomento che i piloti evitano, perché da regolamento è vietato esprimere giudizi sul BoP, ma che aggiunge ulteriori complessità a un circuito mai banale. “Si potrebbe pensare – ha aggiunto il pilota di Martina Franca – che Monza sia facile, ma non è così. Spesso si bloccano le anteriori in frenata, e tagliare le chicane comporta una grande perdita di tempo. E poi i sorpassi non sono semplici, perché devi staccare molto tardi anche per passare le LMP2 o le GT. Certo, anche Spa e Sebring non sono state facili ed è una tendenza che si vede ovunque. In F1, certe volte, avevo gare senza sorpassi mentre qui a ogni giro ne devo fare sei o sette. Bisogna stare molto concentrati, in ogni momento può succedere qualcosa…”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/07/2023