Qatar, Peugeot: podio vanificato da problemi al rifornimento

PODIO VANIFICATO La prima gara della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship in Qatar stava andando fin troppo bene per Peugeot. La casa francese ha lavorato sodo per rendere competitivo un progetto che aveva palesato delle difficoltà fin dal debutto in pista. Lottare saldamente con lo squadrone Porsche che ha monopolizzato il podio e aver preso il comando della corsa nella prima ora ci ha offerto un altro competitor in grado di inserirsi nella bagarre.

PROBLEMI IN PIT LANE Tutto però sembra essere stato vanificato da un problema nell'ultimo rifornimento di carburante. La 9X8 di Jean Eric Vergne ha infatti cominciato a rallentare all'inizio dell'ultimo giro fermandosi poi in pista. Grazie alla carica delle batterie dell'ibrido è riuscita a tagliare il traguardo ma proprio l'assenza di carburante nel serbatoio ha portato alla inevitabile squalifica dalla gara. Non si sa se sia stato un problema tecnico o un effettivo calcolo errato sul quantitativo di carburante da imbarcare. La corsa era prevista sulla distanza di 335 giri. Non essendovi state in gara neutralizzazioni particolarmente impattanti si è andati a completamento dei giri previsti con la corsa che anzi è stata conclusa con 4 minuti di anticipo sullo scadere delle 10 ore di gara.

LE PAROLE DI FINOT ''Siamo felici del lavoro fatto dal team finora - ha dichiarato a fine gara Jean -Marc Finot, direttore Motorsport di Stellantis - la pista si adattava bene alla nostra vettura e abbiamo anche potuto passare al comando nella prima ora a dimostrazione che il pacchetto 2023 ha trovato prestazione. Confidiamo di tornare più forti ad Imola con il nuovo pacchetto 2024 che vedrà importanti aggiornamenti della vettura. Ora dobbiamo accettare questa sconfitta. Abbiamo avuto un problema all'ultimo rifornimento e non è stata imbarcata la giusta quantità di benzina. Dobbiamo analizzare e capire cosa sia successo. Abbiamo finito la corsa solo grazie alla trazione elettrica''.

foto: WEC/DPPI

Pubblicato da Marco Borgo, 03/03/2024