WEC 2024: rivivi la 1812km del Qatar

AVVIO STAGIONALE E' partita sabato scorso dal Qatar la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, la più attesa con 14 costruttori al via tra le classi Hypercar e GT3. La Toyota ha subito pagato dazio essendo la vetura da battere. Ferrari e Peugeot hanno provato a inserirsi nella lotta per la vittoria. In salita gli esordi di Alpine e Lamborghini anche se entrambi completano la corsa.

Rivedi la 1812km del Qatar attraverso la sintesi proposta dal canale YouTube ufficiale del campionato.

Pubblicato da Marco Borgo, 05/03/2024