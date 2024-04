6h Imola, Qualifiche: Ferrari mostra i muscoli, 499P davanti a tutti

Dominio delle rosse in qualifica, Porsche si accoda ma brilla in GT

FUOCO LEADER E' ancora Antonio Fuoco l'autore del giro più veloce sulla Ferrari 499P. Il calabrese che aveva comandato le seconde libere di ieri ha primeggiato nelle qualifiche della 6h di Imola che scatterà domani quale seconda manche del FIA World Endurance Championship. A pochi minuti dalla fine dell'Hyperpole le tre Ferrari si sono portate davanti a tutti. Ottimo il colpo di Robert Shwartzman sulla Ferrari gialla di AF Corse, salito alle spalle di Fuoco. Terzo Alessandro Pierguidi con la seconda Ferrari ufficiale.

PORSCHE INSEGUE La temuta Porsche si è accodata alle Ferrari. La prima 963 di Penske guidata da Kevin Estre ha ceduto il passo a Pierguidi mentre subito dietro si è qualificato Matt Campbell. Difficoltà per BMW e Toyota che hanno dovuto registrare rispettivamente un testacoda ed un lungo alla Tosa. Fuori dalla top ten le Peugeot che in mattinata avevano patito problemi tecnici ed uscite in ghiaia. Indietro la Lamborghini. Ultime le due Alpine davanti solo all'Isotta Fraschini.

PORSCHE IN GT3 Se nelle libere a comandare erano state le Corvette - ieri - e l'Aston Martin questa mattina, in qualifica è emersa la 911 GT3-R di Aliaxandr Malykhin che con un discreto margine ha strappato la pole position della classe GT per il team Manthey. Quasi sette i decimi rifilati all'Aston Martin che vede alla guida anche il nostro Daniel Mancinelli e che si accontenterà della seconda posizione. Qualifica positiva invece per entrambe le BMW che hanno incassato la terza e quarta posizione. Quinte le Iron Dames con la prima Lamborghini Huracan. Centro gruppo per le Ferrari. La 6h di Imola scatterà domani alle ore 13.00. Diretta su Eurosport.

Qualifica

foto: WEC/DPPI

Pubblicato da Marco Borgo, 20/04/2024