Svelato il calendario 2025: confermata Imola che prolunga il contratto

Otto appuntamenti anche nel 2025, tra cui uno in Italia: Imola si assicura la permanenza per altri 4 anni

Alla vigilia dell'appuntamento più importante dell'anno, la 24 Ore di Le Mans che si disputerà in questo weekend, il WEC ha svelato il calendario della stagione 2025, già approvato dal FIA World Motor Sport Council tenutosi questa settimana a Samarcanda. Saranno ancora otto gli appuntamenti in programma e tra questi si conferma la tappa italiana di Imola.

IMOLA PROLUNGA Dopo il grande successo della 6 Ore di Imola dello scorso mese di aprile, con quasi 75.000 spettatori registrati nei tre giorni di attività in pista, il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari ha rinnovato il contratto con il Mondiale Endurance per altri 4 anni, fino al 2028. Da parte degli organizzatori della tappa italiana c'è l'impegno a migliorare ulteriormente le infrastrutture del paddock, inclusa la costruzione di nuovi garage. Marco Panieri, sindaco di Imola, ha commentato: ''Si tratta di una fantastica opportunità per la città di Imola. Per promuovere lo spirito di Le Mans, la città di Imola e il suo staff hanno lavorato per collegare il centro storico della città alla pista. Un altro fattore importante per noi è l’investimento nelle infrastrutture. Grazie a questo evento potremo migliorare i box e la fan zone, rendendo l'esperienza dei visitatori e del personale più piacevole''.

VEDI ANCHE

PREVENDITA APERTA L'edizione 2025 della 6 Ore di Imola si terrà il 20 aprile e come ha svelato Pietro Benvenuti, direttore generale di Formula Imola, la vendita dei biglietti è già aperta: ''È una grande soddisfazione annunciare, proprio qui a Le Mans, l’accordo per far sì che le due gare dei campionati WEC ed ELMS (European Le Mans Series, ndr), restino a Imola per i prossimi quattro anni. Il WEC rappresenta un evento di grande importanza per il circuito e per il territorio dimostrato dalla grande partecipazione di tanti spettatori innamorati dello 'Spirito di Le Mans' accorsi per godersi la gara. Per questo annunciamo che i biglietti per assistere alla 6 Ore di Imola del prossimo anno sono ora in vendita e possono essere acquistati su www.Ticketone.it''.

GLI APPUNTAMENTI 2025 Tornando al calendario WEC 2025, gli otto appuntamenti in programma saranno gli stessi di quest'anno e nello stesso ordine. La partenza sarà dunque nuovamente in Qatar, sede anche del prologo, mentre la conclusione sarà ospitata sempre in Medio Oriente dal Bahrain.

CALENDARIO FIA WEC 2025

21/22 Febbraio 2025 - Prologo (QAT) 28 Febbraio 2025 - Qatar 1812Km (QAT) 20 Aprile 2025 - 6 Ore di Imola (ITA) 10 Maggio 2025 - TotalEnergies 6 Ore di Spa-Francorchamps (BEL) 14/15 Giugno 2025 - 24 Ore di Le Mans (FRA) 13 Luglio 2025 - Rolex 6 Ore di São Paulo (BRA) 7 Settembre 2025 - Lone Star Le Mans Austin (USA) 28 Settembre 2025 - 6 Ore di Fuji (JPN) 8 Novembre 2025 - Bapco Energies 8 Ore di Bahrain (BAH)

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/06/2024