WEC 2024, il calendario ufficiale del mondiale Endurance

Il calendario del Mondiale Endurance FIA WEC prevede per il 2024 otto gare tra marzo e novembre, anticipate dal prologo in programma in Qatar nel weekend del 24-25 febbraio. L'appuntamento più atteso della stagione è ovviamente la 24 Ore di Le Mans, gara che chiude la prima metà di stagione e in programma come sempre a giugno.

LE NOVITA' Tante le differenze tra il calendario di quest'anno e quello del 2023, fin dall'esordio: esce di scena l'appuntamento della 1000 Miglia di Sebring e lascia il posto alla Qatar 1812 km in programma sul circuito di Losail. La seconda novità ci riguarda da vicino: l'Italia ha mantenuto il suo slot nel programma, ma da luglio anticipa ad aprile traslocando da Monza a Imola. Dopo i round confermati di Spa e Le Mans, in piena estate ci si sposterà invece in Brasile per la 6 Ore di San Paolo, altra new entry come il successivo appuntamento di Austin. Conclusione identica allo scorso anno con le gare del Fuji e in Bahrain.

WEC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE 2024

Round Data Gara Nazione 1 02/03/2024 Qatar 1812 km Qatar 2 21/04/2024 6 Ore di Imola Italia 3 11/05/2024 6 Ore di Spa Belgio 4 15-16/06/2024 24 Ore di Le Mans Francia 5 14/07/2024 6 Ore di San Paolo Brasile 6 01/09/2024 Lone Star Le Mans (COTA) Stati Uniti 7 15/09/2024 6 Ore del Fuji Giappone 8 02/11/2024 8 Ore del Bahrain Bahrain

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/01/2024