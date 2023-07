Wec 6 Ore Monza 2023: biglietti, parcheggi, trasporti, tutte le info per chi va in pista

Tribune, parcheggi, mezzi di trasporto, orari: le info utili per gli spettatori che si recano all'Autodromo Nazionale di Monza per assistere alla 6 Ore del Mondiale Endurance 2023

Dopo la scorpacciata di emozioni della 24 Ore di Le Mans, il Mondiale Endurance riaccende i motori per il quinto dei sette appuntamenti del calendario 2023. Una tappa particolarmente interessante per gli appassionati italiani, visto che il WEC torna in pista a Monza per una 6 Ore attesissima, specie dopo la vittoria della Ferrari 499P nella corsa più importante della stagione. Ecco tutte le info utili per chi ha intenzione di recarsi sugli spalti dell'autodromo brianzolo.

Wec 2023: le Ferrari 499P numero 50 e 51 alla 24 Ore di Le Mans | Foto: Ferrari

WEC 6 ORE MONZA 2023: PREZZI BIGLIETTI

I biglietti per entrare in circuito sono disponibili sul portale Ticketone e prevedono diverse modalità d'accesso in pista: per assistere alle qualifiche nella giornata di sabato 8 luglio il costo è di 40 euro, mentre il prezzo dei tagliandi per la 6 Ore vera e propria, in programma domenica, è di 50 euro. I biglietti sono al portatore e danno il diritto di accesso a tutte le tribune indicate sulla mappa (i posti non sono numerati). C'è poi anche la possibilità di acquistare un abbonamento dei due giorni al prezzo di 60 euro, e il VIP Paddock, che consente di accedere al paddock appunto e ha un costo di 20 euro al giorno.

WEC 6 Ore Monza 2022: la pit-lane affollata di tifosi | Foto: Fia Wec

WEC 6 ORE MONZA 2023: VENERDÌ GRATIS, AGEVOLAZIONI E SCONTI

Gli organizzatori hanno inoltre deciso di fare un gradito regalo a tutti i tifosi: la giornata di prove libere del venerdì è grauita, e chiunque può liberamente sedersi in tribuna ed entrare nel paddock. Sono inoltre previste agevolazioni per under 25, over 65 anni, soci ACI e AC Milano (25 euro al giorno) e per i minori tra i 7 e gli 11 anni (5 euro al giorno), mentre l'ingresso dei disabili e dei bambini fino a 6 anni di età è gratuito.

WEC 6 Ore Monza 2023: la mappa della pista e delle tribune disponibili | Foto: monzanet.it

VEDI ANCHE

MONZA: COSTO DEI PARCHEGGI IN CIRCUITO

Un'altra buona notizia per chi intende recarsi in pista con il proprio mezzo è che i parcheggi all'interno del circuito sono gratuiti per tutte e tre le giornate in cui si svolge l'evento. Il consiglio degli organizzatori è però quello di non arrivare in pista troppo tardi, perché il numero di posti auto è limitato e, in caso di esaurimento, c'è il rischio di dover parcheggiare all'esterno della struttura, in strada secondo le disposizioni del Comune o all'interno di parcheggi privati.

WEC 6 Ore Monza 2022: la partenza della gara | Foto: Fia Wec

WEC 6 ORE MONZA 2023: ARRIVARE IN CIRCUITO CON I MEZZI PUBBLICI

Non manca ovviamente la possibilità di raggiungere l'autodromo con i mezzi pubblici. La stazione di Monza, posta sulla linea Milano-Chiasso, si trova in via Caduti del Lavoro e rappresenta il principale nodo ferroviario dell'area brianzola. La stazione è a 6.6 km dall'autodromo, raggiungibile in autobus o ovviamente a piedi. I collegamenti consigliati sono il bus 204 che parte da Corso Milano (vicino alla stazione) e porta all'ingresso A di Vedano al Labro, o il bus 221 che sempre da Corso Milano arriva all'ingresso B di Biassono Santa Maria delle Selve. In alternativa, specialmente per coloro che partissero da Milano, c'è la possibilità di prendere la linea M1 della metropolitana milanese, scendere alla fermata Sesto 1° Maggio FS e da lì prendere l'autobus Z221 che ferma a Monza. Per chi arrivasse invece in aereo, gli aeroporti più vicini sono quelli di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

WEC 6 ORE MONZA 2023: IL PROGRAMMA ORARIO

Il programma orario completo con tutte le attività in pista a partire da venerdì 7 luglio 2023 fino all'evento di domenica 9 (la 6 Ore di Monza scatta ufficialmente alle 12.00) è disponibile qui.

WEC 6 Ore Monza 2022: le auto incolonnate dietro la Safety Car | Foto: Fia Wec

LE INFO SUL CIRCUITO: APP MONZA 100

Per ulteriori informazioni si consiglia di scaricare l'app Monza 100, disponibile per iOS e Android su App Store e Google Play, con le indicazioni per muoversi facilmente in circuito e i principali punti di interesse della pista, tra cui ingressi, tribune, parcheggi, toilette e punti ristoro.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/07/2023