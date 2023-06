GP Italia F1 a Monza: altri 15.000 biglietti a disposizione su Ticketone

Cresce l'attesa per l'unica tappa italiana nel calendario Formula 1 2023: già venduti il 95% dei tagliandi per la gara di domenica 3 settembre, ma arrivano altri 15.000 posti

La Ferrari non è purtroppo tra le grandi protagoniste del Mondiale F1 2023, ma il supporto dei tifosi comunque si fa sentire. Anche quest’anno, infatti, l’Autodromo di Monza va verso il tutto esaurito, con il 95% dei posti per la gara di domenica 3 settembre già venduti. Ed è proprio per venire incontro alle esigenze degli appassionati che Aci Sport ha messo sul mercato altri 15.000 tagliandi, in modo da garantire a quanta più gente possibile la chance di gustarsi l’unico GP in Italia della stagione.

F1 GP Italia 2019, Monza: atmosfera dal circuito

VEDI ANCHE

COME COMPRARE I BIGLIETTI? Vista la cancellazione della tappa di Imola a causa della tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, quello a Monza sarà infatti l’unico gran premio di Formula 1 nel nostro Paese, almeno per quest’anno. I biglietti extra, così come tutti quelli non ancora venduti, sono disponibili già adesso sul portale Ticketone.it e sul sito ufficiale dell’autodromo brianzolo, Monzanet.it. Utile ricordare anche che, per i possessori di un tagliando per assistere alla gara a Imola che avessero scelto il voucher come modalità di rimborso, sarà possibile utilizzare il credito per l’accesso al GP d’Italia a Monza.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/06/2023