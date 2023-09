Monza, Russell vorrebbe cambiare la Prima Variante

Il GP Italia 2023 è stato animato da moltissime battaglie tra i piloti, spesso risoltesi con staccate tiratissime alla Prima Variante. Un punto critico a cui si arriva dopo aver toccato velocità di punta superiori ai 350 km/h e che a volte i protagonisti dei duelli finiscono per tagliare per evitare guai maggiori.

TAGLIO RAGIONATO Tra chi ha optato per un'escursione fuori pista in quella zona c'è George Russell, punito poi dalla direzione gara con 5 secondi di penalità sul tempo finale che non hanno avuto conseguenze sul suo quinto posto. Il britannico è stato penalizzato per aver superato Esteban Ocon tagliando la chicane al suo rientro in pista dopo il pit stop e ha spiegato così la sua manovra: ''Sapevo che dovevo massimizzare il giro di uscita. Sono uscito dai box accanto a Ocon e sapevo che se fossi rimasto dietro di lui la mia possibilità di battere i ragazzi davanti sarebbe svanita. Sono entrato molto caldo alla prima curva sapendo che c’era il rischio di mancarla ed è quello che è successo''. Il pilota della Mercedes non ha poi restituito la posizione al francese, sapendo che i 5 secondi che gli sarebbero stati assegnati erano comunque inferiori al tempo che avrebbe perso imbottigliato nel traffico.

MODIFICARE LA PRIMA VARIANTE Russell ha dunque approfittato coscientemente di una caratteristica del circuito in quel punto, ma è lui stesso a chiedere che si cambi qualcosa per evitare situazioni simili in futuro: ''A Monza è un po' un peccato perché è sempre una sorta di 'esci gratis di prigione' lì e questo dà ai piloti, soprattutto quando sono in lotta, la possibilità di mancare la curva. Quindi probabilmente mi piacerebbe vedere un po’ di cambiamento in quella curva in futuro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/09/2023