GP Italia 2023: a Monza la Ferrari festeggia il trionfo a Le Mans con una livrea speciale

Anche quest'anno la Ferrari si presenta da "signora in giallo" nella gara di casa a Monza: le foto della colorazione speciale per la SF-23 di Leclerc e Sainz

La Ferrari celebrerà nel weekend del GP di casa a Monza il proprio Dna sportivo. Dopo aver presentato al mondo le tute speciali e l’abbigliamento casual indossati nel fine settimana brianzolo da Charles Leclerc e Carlos Sainz, la scuderia di Maranello ha ufficializzato la scelta di presentarsi in pista con una livrea diversa da quella ammirata nei primi 13 appuntamenti della stagione. Analogamente a quanto visto nell’edizione 2022, quando le monoposto del Cavallino avevano tributato i 100 anni della storia dell’Autodromo Nazionale e i 75 anni dalla nascita della Ferrari come costruttore di automobili con un tocco di “giallo Modena”, anche quest’anno la rossa si tinge infatti di… giallo.

F1 GP Italia 2023, Monza: La livrea speciale della Ferrari SF-23 che celebra il successo della Ferrari 499P alla 24h di Le Mans

TRIBUTO A LE MANS L’occasione per scendere in pista con una livrea speciale nel GP d’Italia è stavolta offerta dalla storica vittoria della Ferrari 499P alla 24 Ore di Le Mans 2023: le due SF-23 di Leclerc e Sainz avranno infatti degli inserti gialli obliqui sul cofano motore e sul musetto, seguendo lo stesso disegno a “V” della livrea della Hypercar che ha trionfato quest’anno nella corsa regina del mondo endurance. Presenti nel paddock anche due dei tre protagonisti dell’emozionante successo nel Wec, Alessandro Pier Guidi e l’ex pilota di F1 Antonio Giovinazzi, mentre la 499P numero 51 sarà esposta nella fanzone (qui tutti gli orari degli eventi nell’area dedicata ai tifosi, aperta gratuitamente anche a chi non ha il biglietto nella giornata di giovedì).

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/08/2023