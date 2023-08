Formula 1 GP Italia 2023, Gli orari TV di Monza su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP d'ITalia di Formula 1 a Monza: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP ITALIA IN TV In Back-to-back con il Gran Premio d'Olanda ecco che la Formula 1 torna nel Belpaese con il Gran Premio d'Italia. Nel tempio della velocità la Scuderia Ferrari andrà a caccia di un pronto riscatto dopo la deludente prestazione di Zandvoort e per farlo avrà bisogno della consueta marea rossa, pronta a spingere Charles Leclerc e Carlos Sainz oltre ai limiti tecnici della monoposto, nel tentativo di duellare con la - fin qui - imbattibile Red Bull di Max Verstappen, reduce dalla striscia record di 9 vittorie di fila, e di Sergio Perez, in un momento di forma non propriamente eccezionale. A inserirsi nella lotta, come spesso accade, ci proveranno i piloti di Mercedes, Aston Martin, McLaren e Alpine.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 1 settembre

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 2 settembre

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 3 settembre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 2 settembre

Qualifiche: 16.00 (diretta)

VEDI ANCHE

Domenica 3 settembre

Gara: 15.00 (diretta)

TUTTO SUL GP D'ITALIA 2023

F1 GP Italia 2021, Monza: le Frecce Tricolore sopra la griglia di partenza del GP

La pista di Monza è stata costruita nel 1922 in soli 110 giorni ed è il terzo impianto permanente della storia dopo quello delle Brooklands in Gran Bretagna e di Indianapolis negli USA. Il primo GP d'Italia è stato ospitato il 3 settembre 1922 e fu vinto da Pietro Bordino su FIAT. Dal 1950 vi si corre in Formula 1 e il record di velocità su questa pista è stato registrato ufficialmente da Juan Pablo Montoya che ha toccato i 372,6 kmh durante le prove libere del 2005, mentre il giro più veloce della storia della Formula 1, a una media di 264,362 kmh, lo ha stabilito nel 2020 Lewiss Hamilton sulla Mercedes, strappando la pole con il tempo record di 1'18''887. La pista di Monza nella versione attuale misura 5.793 kmh e sarà percorsa per i tradizionali 53 giri domenica. Il giro record in gara appartiene invece a Rubens Barrichello, che, ancora su Ferrari, nel 2004 percorse il tracciato brianzolo in appena 1'21''046.

Il maltempo potrebbe rovinare anche il weekend italiano della Formula 1, ma quantomeno - rispetto a Zandvoort - le temperature saranno più alte, oscillando tra i 16° gradi della sera e i 27° del giorno. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 1 settembre: temperature: max 26°, min 16°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 63%, vento 8 km/h.

Sabato 2 settembre: temperature: max 27°, min 16°; rovesci, precipitazioni 30%, umidità 62%, vento 8 km/h.

Domenica 3 settembre: temperature: max 27°, min 16°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 64%, vento 8 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/08/2023